72-річна Голді Хоун станцювала запальний танець: відео
Американська актриса Голді Хоун показала у соціальних мережах запальний танець, який підкорив не лише шанувальників, а й світових зірок.
Голді Хоун опублікувала яскраве відео на своїй сторінці в Instagram. Акторка станцювала з горнятком кави, а також продемонструвала, що вона в чудовій фізичній формі.
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"Ранкова кава і щасливий танець у неділю", – прокоментувала короткий ролик Голді.
Дивіться відео з Голді Хоун:
Американська акторка Емі Шумер назвала Голді ангелом у коментарях. Кантрі-співачка Кейсі Масгрейвс зазначила, що Хоун – найкрутіша.
"Ти скарб", – написала ще одна зірка кіно Леслі Гроссман.
Джерело: 24 Канал
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