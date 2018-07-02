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74-річний Тото Кутуньо потрапив до лікарні: подробиці

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Тото Кутуньо
Тото Кутуньо / Фото з відкритих джерел

Відомого італійського співака та композитора Тото Кутуньо екстрено госпіталізували. Чоловік скасував свій концерт, який мав відбутися у Бельгії в рамках фестивалю італійської пісні.

Наразі лікарі оцінюють стан літнього співака як стабільний. Про це повідомили у прес-службі Тото Кутуньо.

Читайте також: Тото Кутуньо: Буває, що я не одразу згадую пісню, яку сам колись написав

Зазначимо, у Бельгію Тото Кутуньо запрошений як почесний гість фестивалю італійської пісні, який, за планами організаторів, повинні були відвідати понад 10 тисяч глядачів. Тото мав дати три концерти, однак не зміг. 

Кутуньо зізнався виданню La Repubblica, що занедужав через спеку і за тиждень після виписки він вирушить у міжнародний тур.

Надлишкова спека в ці дні викликала короткочасне послаблення, яке змусило мене не виступати в Бельгії,
– зазначив співак.

тото кутуньо
Тото Кутуньо

Теги: LifeStyle Музика Концерти
Джерело: 24 Канал
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