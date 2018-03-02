75 мостів у Києві у передаварійному стані, – Кличко

Ситуація з мостами в Києві складна, 75 мостів зараз у передаварійному стані.

Про це зазначив мер Києва Віталій Кличко в ефірі 24 Каналу.

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"Ми перевірили всі мости Києва. І результатом цією перевірки стало 75 мостів, які зараз у передаварійному стані", – зазначив Кличко.

Мер Києва запевнив, що все це дісталося у спадок, тому що багато років не інвестувались грошей в інфраструктуру міста.

Наше завдання – зробити все можливе, щоб цю інфраструктуру відремонтувати, привести до ладу, привести до стандартів,

– прокоментував Кличко.

Він додав, що за 2017 рік зробили проект будівництва розв’язки Шулявського мосту. На це піде понад мільярд гривень.

Дивіться інтерв'ю з Віталієм Кличком.

До слова, через негоду у школах Києва 2-3 березня будуть скасовані заняття. Відповідне розпорядження отримали всі школи столиці.