75 роковини початку операції "Вісла": спогади та деталі від українки, яку примусово переселили

8 вересня в Україні відзначать 75-ті роковини операції "Вісла", під час якої за рішенням державного керівництва СРСР, Польської та Чехословацької республік кілька сотень українців насильно депортували з етнічних земель. Виселення супроводжувалися терором, репресіями і конфіскацією майна. У пам`ять про постраждалих від цих трагічних подій у Львові зібралось поминальне віче.

Українців змушували прощатися зі своїми домівками на Лемківщині, Холмщині, Підляшші, Надсянні, Любачівщині. Серед тих, хто тоді втратив рідну землю, – Анна Волошинська, яку у 1945 році разом із батьками і братиком депортували.

Більше про моторошну операцію "Вісла" – читайте у матеріалі 24 каналу

Вона розповідає, що тоді до них прийшов військовий російський офіцер і сказав "візьміть їжу на 3 дні, бо тут будуть страшні бої". Люди повірили, зібралися швидко і без нарікань. Та згодом зрозуміли, як жорстоко їх ошукали.

Людей везли товарними вагонами, багато хто не пережив дороги. Загалом у період із 1944 по 1951 роки були насильно відірвані від дому були більше 600 тисяч українців. Так, сім`я пані Анни опинилася аж у Миколаївській області. "По одній сім`ї в село селили. Нас поселили до одного дідуся", – каже жінка.



Анна Волошинська / Скріншот з відео 24 каналу

Про втрачені домівки вимушені переселенці згадували упродовж довгих років. І тепер при кожній нагоді намагаються їх відвідати. Так, син примусово переселеної українки каже, що коли вони поверталися, то брали зі собою грудочки землі.

Як проходила операція "Вісла": дивіться відео

Зазначимо, що лише в липні цього року Кабмін затвердив офіційне відзначення роковин цих трагічних подій.

У центрі Львова українці провели віче – вшанування пам'яті жертв операції "Вісла". Молоді люди тримали у руках листки з назвами українських сіл, звідки були депортовані українці, зокрема Сагринь, Павлокома, Безкоровичі, Гораєць, Березка, Берест, Ліски.

75 роковини початку операції "Вісла": фото з віче у Львові / фото Радіо Свобода