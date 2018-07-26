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77-річна актриса Фей Данавей стала обличчям реклами Gucci: фото і відео

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Фей Данавей у рекламі Gucci
Фей Данавей у рекламі Gucci / Gucci

77-річна актриса Фей Данавей, яка відома глядача роллю у фільмі "Бонні і Клайд", стала обличчям нової рекламної кампанії сумок Gucci.

За сюжетом Фей грає знамениту заможну жінку, яка проводить вихідні зі своєю донькою, роль якої грає французька співачка Соко.

Ролик, який зняв режисер Петр Коллінз, показує один день з їх богемного життя, зокрема, шопінг, відпочинок біля басейну та гру в теніс.

 

Допис, поширений Gucci (@gucci)

В кінці відео Фей дарує своїй донці нову сумку Gucci – Sylvie.

 

Допис, поширений Gucci (@gucci)

 

Допис, поширений Gucci (@gucci)

 

Допис, поширений Gucci (@gucci)

Реклама Gucci з Фей Данавей:

Хто така Фей Данавей? Американська актриса, яка зіграла з Ворреном Бітті у гангстерському фільмі "Бонні і Клайд", за роль в якому номінувалася на премію "Оскар".

За роль у "Китайському кварталі" Романа Полянськи Фей отримала другу номінацію на "Оскар". Через два роки Данавей зіграла у стрічці "Телемережа", за роль у якій отримала омріяну премію "Оскар" та "Золотий глобус". Водночас вона має і антипремію "Золота малина" за найгіршу акторку.

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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