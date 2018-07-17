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7 інфекцій, які спричиняють вроджену катаракту

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7 інфекцій, які спричиняють вроджену катаракту
7 інфекцій, які спричиняють вроджену катаракту / verywellhealth.com

Під час вагітності деякі інфекції можуть спричинити вроджену катаракту ока у дітей – повне або часткове помутніння кришталика.

Ця патологія розвивається внутрішньоутробно, пише Opticclub.

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Катаракта може виникати по-різному: починаючи від невеликої мутної плями білястого кольору, закінчуючи повним ураженням структури. Ця хвороба небезпечна тим, що може призвести до повної або часткової втрати зору.

Найбільшу небезпеку представляють такі інфекційні хвороби як

– сифіліс;

– токсоплазмоз; 

– цитомегаловірус;

– герпес;

– краснуха;

– вітряна віспа.

7 інфекцій, які спричиняють вроджену катаракту
7 інфекцій, які спричиняють вроджену катаракту

Діагноз підтверджують після народження дитини, проте його можуть поставити й під час вагітності. Лікарі найчастіше проводять втручання в перші місяці життя дитини.

Проте вроджена катаракта може бути як окремим відхиленням від норми, так і частиною прояву дитячих захворювань.

До слова, британські та американські вчені провели серію дослідів і встановили, що тверда їжа здатна покращити неспокійний сон у дитини до 6 місяців.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти Здоров’я очей Інфекція
Джерело: 24 Канал
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