Під час вагітності деякі інфекції можуть спричинити вроджену катаракту ока у дітей – повне або часткове помутніння кришталика.

Ця патологія розвивається внутрішньоутробно, пише Opticclub.

Читайте також: Чим небезпечна хвороба поцілунків для дітей: симптоми та ускладнення

Катаракта може виникати по-різному: починаючи від невеликої мутної плями білястого кольору, закінчуючи повним ураженням структури. Ця хвороба небезпечна тим, що може призвести до повної або часткової втрати зору.

Найбільшу небезпеку представляють такі інфекційні хвороби як

– сифіліс;

– токсоплазмоз;

– цитомегаловірус;

– герпес;

– краснуха;

– вітряна віспа.



7 інфекцій, які спричиняють вроджену катаракту

Діагноз підтверджують після народження дитини, проте його можуть поставити й під час вагітності. Лікарі найчастіше проводять втручання в перші місяці життя дитини.

Проте вроджена катаракта може бути як окремим відхиленням від норми, так і частиною прояву дитячих захворювань.

До слова, британські та американські вчені провели серію дослідів і встановили, що тверда їжа здатна покращити неспокійний сон у дитини до 6 місяців.