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      7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись

      364 Читать новость на русском
      Instagram акаунти про дизайн інтер'єрів - 7 крутих акаунтів
      7 Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів / Колаж 24 каналу

      Instagram – невичерпне джерело натхнення не лише для творчих людей. Естети і візували тут почувають себе особливо затишно.

      Шанувальникам дизайну Instagram дає можливість чудово проявити свою креативність, а самі дизайнери тут мають усі можливості, аби рекламувати і продавати свої творіння.

      Дивіться також: Тренди в дизайні інтер'єрів 2018: що було в квартирній моді минулого року

      Аби не засмічувати свою стрічку та черпати не лише натхнення, але й корисні та практичні ідеї Нерухомість 24 радить підписатись в Instagram на кілька тематичних акаунтів. Ось деякі з них:

      1. Homepolish

      Це американська компанія, яка допомагає клієнтам знаходити хороших дизайнерів інтер'єру. З-поміж майже півтисячі професіоналів можна підшукати того, чий стиль підійде саме вам.

      Instagram інтерєр дизайн

      2. thejungalow

      В Instagram дизайнерки та художниці з Лос-Анджелеса Джустіни Блейкні можна годинами розглядати неймовірні поєднання кольорів, фактур та ексцентричних рішень. У неї багато рослин і флористичних мотивів.

      Instagram інтерєр дизайн

      3. francesloom

      Блогерка Kelly Vittengl, яка ховається в Instagram за ніком francesloom, допоможе вписати в інтер'єр красивий вінтажний килим і знайти в квартирі місце для антикварного комоду.

      Instagram інтерєр дизайн

      4. mad_about_the_house

      Акаунт Кейт Вотсон-Сміт британський Vogue вніс у топ-10 найкращих, присвячених дизайну.

      Вона пише для журналів про дизайн та декор і веде особистий блог, в якому розповідає переважно про інтер'єр свого будинку.

      дизайн інтер'єр Instagram

      5. abigailahern

      На сторінці дизайнерки Abigail Ahern переважають темні кольори. Її візитівкою є розкішні колекції штучних трав та квітів, якими вона декорує інтер'єри. Зрештою, живі рослини тут також частенько трапляються, переконайтесь самі.

      Instagram інтерєр дизайн

      6. home_design68

      Сторінка HOME DESIGN в має майже 700 тисяч підписників. Тут можна знайти ідеї, як облаштувати помешкання на будь-який смак: від аскетичного мінімалізму до помпезної розкоші, як в маєтках голлівудських зірок.

      Instagram інтерєр дизайн

      7. ikea

      Якщо ви хочете не просто зависати на фото з красивими інтер'єрами, але й до найменших деталей відтворювати їх у себе вдома, сміливо підписуйтесь на сторінку IKEA в Instagram. Тим паче, що вже зовсім скоро їхні офіційні магазини з'являться в Україні.

      Instagram інтерєр дизайн
      Ідеї для дизайну інтер'єру в Instagram IKEA

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      Теги: Новини нерухомості Поради Дизайн Декор і дім Ідеї для інтер'єру Ідеї для дому
      Джерело: 24 Канал
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