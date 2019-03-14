7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись

Instagram – невичерпне джерело натхнення не лише для творчих людей. Естети і візували тут почувають себе особливо затишно.

Шанувальникам дизайну Instagram дає можливість чудово проявити свою креативність, а самі дизайнери тут мають усі можливості, аби рекламувати і продавати свої творіння.

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Аби не засмічувати свою стрічку та черпати не лише натхнення, але й корисні та практичні ідеї Нерухомість 24 радить підписатись в Instagram на кілька тематичних акаунтів. Ось деякі з них:

Це американська компанія, яка допомагає клієнтам знаходити хороших дизайнерів інтер'єру. З-поміж майже півтисячі професіоналів можна підшукати того, чий стиль підійде саме вам.

В Instagram дизайнерки та художниці з Лос-Анджелеса Джустіни Блейкні можна годинами розглядати неймовірні поєднання кольорів, фактур та ексцентричних рішень. У неї багато рослин і флористичних мотивів.

Блогерка Kelly Vittengl, яка ховається в Instagram за ніком francesloom, допоможе вписати в інтер'єр красивий вінтажний килим і знайти в квартирі місце для антикварного комоду.

Акаунт Кейт Вотсон-Сміт британський Vogue вніс у топ-10 найкращих, присвячених дизайну.

Вона пише для журналів про дизайн та декор і веде особистий блог, в якому розповідає переважно про інтер'єр свого будинку.

На сторінці дизайнерки Abigail Ahern переважають темні кольори. Її візитівкою є розкішні колекції штучних трав та квітів, якими вона декорує інтер'єри. Зрештою, живі рослини тут також частенько трапляються, переконайтесь самі.

Сторінка HOME DESIGN в має майже 700 тисяч підписників. Тут можна знайти ідеї, як облаштувати помешкання на будь-який смак: від аскетичного мінімалізму до помпезної розкоші, як в маєтках голлівудських зірок.

7. ikea

Якщо ви хочете не просто зависати на фото з красивими інтер'єрами, але й до найменших деталей відтворювати їх у себе вдома, сміливо підписуйтесь на сторінку IKEA в Instagram. Тим паче, що вже зовсім скоро їхні офіційні магазини з'являться в Україні.



Ідеї для дизайну інтер'єру в Instagram IKEA