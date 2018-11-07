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      7 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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      Що не можна і можна робити 7 листопада
      Що не можна і можна робити 7 листопада / unsplash.com

      7 листопада 2018 року вшановують мучеників Маркіяна і Мартирія. Колись казали, що цього дня "Федот на лід веде" – починає змінюватися різко погода, стає дуже холодно, і наближається справжня зима. Люди намагалися аналізували природні явища і передбачали, якою буде погода.

      Святих Маркіяна і Мартирія вважають покровителями всіх юристів, але західних. У наших служителів Феміди – покровитель святий Миколай.

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      Іменини 7 листопада святкують: Валерій, Дмитро, Маркіян (Марко).

      Народні прикмети на 7 листопада

      – Якщо на небі блимають зірки – погіршиться погода і появиться сильний вітер. 

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      – На небі хмари пливуть низько – очікуйте дощу та похолодання.

      – Якщо небо має чистий блакитний колір, то хороша погода протримається ще довго. 

      – 7 листопада плаче земля – обов'язково піде або сніг, або дощ.

      Що можна робити 7 листопада

      1. Вважається, що у цей день добре виплакатися про свої нещастя, покаятися у скоєних гріхах. Кажуть, що після цього можна з чистим серцем і помислами зустріти зиму.

      2. Якщо в цей день попросити померлих близьких про допомогу –  проблеми вирішаться  вже наступного дня.

      3.За повір'ям, якщо дівчина-сирота звернеться цього дня з проханням до померлої матері – вона обов'язково виконає її. 

      Що не можна робити 7 листопада

      1. Тим, хто займається приватною торгівлею бажано не їздити нікуди з товаром.

      2. Жінкам та дівчатам не можна плакати в подушку. Кажуть, що тому, хто потім ляже на цю подушку – перейдуть всі сльози й болі. 

      3. Оминути людей, які просять милостиню. Цього дня треба допомагати знедоленим людям.

      Теги: Новини України LifeStyle Традиції
      Джерело: 24 канал
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