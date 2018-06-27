7 ознак того, що необхідно звернутися до гінеколога

Тіло здатне вказати на проблеми зі здоров’ям, тому жінці необхідно уважно стежити за ним і, у випадку симптомів, – звернутися до гінеколога.

Першими ознаками раку шийки матки може бути кровотеча між місячними, пише Cosmo.

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Якщо жінка часто відчуває біль під час статевого акту, то це може бути ознакою вагінізму, вульводнії, ЗПСШ, грибкової інфекції чи фіброми матки.

Не завжди зміни у циклі можуть свідчити про захворювання, проте варто перевіритися.

Якщо місячні раптом стали більш рясними та тривалими, то це може бути ознакою ендометріозу, раку, позаматкової вагітності чи викидня.

Поганий настрій перед місячними – ще один привід звернутися до лікаря, адже справа може дійти до депресії.

Варто звернути увагу на печіння чи сверблячку під час сечовипускання.

Якщо здуття живота супроводжується болем та не проходить після початку місячних, то варто записатися на візит до гінеколога.

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