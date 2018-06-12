7 ознак, які свідчать про інтоксикацію організму

Науковці склали список характерних ознак, які можуть свідчити про інтоксикацію організму.

Такий стан може спричинити надлишковий вміст деяких речовин у крові, пише Ukrhealth.

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Про підвищений рівень цукру може свідчити висипання на шкірі, висока температура, зайві кілограми та наліт на язику.

Іншими симптомами може бути хронічна втома, яку можна помітити на тлі збільшеного споживання солодощів. Медпрацівники рекомендують відмовитися від продуктів, які містять цукор щонайменше на півтора тижня.

Про інтоксикацію організму можуть свідчити збої у роботі печінки. Безсоння є сигналом підвищеного вмісту в організмі небезпечних для нього речовин. У таких випадках лікарі рекомендують овочеві соки, броколі, цвітну капусту.

У людини можуть виникати головні болі.

До слова, у народній медицині широко застосовують яблучний оцет як засіб від діабету, педикульозу, грипу, акне, підвищеного тиску, грибка, каменів в нирках, мігрені, астми, алергії, печії та раку.

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