7 поганих звичок, які варто залишити в минулому році

Часто для того, щоб стати більш успішним, нам заважають звичайні буденні звички, ставлення до самого себе, оточуючих та вміння розпоряджатись власним часом.

У своєму блозі підприємець Здравко Цвійєтіч наводить список із звичок, які можуть вам заважати на шляху до будь-якої поставленої цілі. Пропонуємо ознайомитися з ним і залишити всі ці звички у 2017 році, а новий 2018 рік – почати уже без них.

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1. Відмовтеся від нездорового способу життя

Якщо хочете чогось досягти, почніть саме з цього. В першу чергу займіться здоров'ям і пам'ятайте всього лишень про три фактори: якісний сон, здорове харчування та фізичну активність. Для початку перелаштуйте свій робочий графік, щоб у вас завжди залишалось 7-8 годин на сон, почніть самостійно готувати обіт на роботу та підіть у зал.



Займіться своїм здоров'ям

2. Забутьте про відмовки

Успішні люди знають, що вони відповідальні за своє життя, і не важливо, з чого вони почали, якими є їхні слабкості або помилки. Єдиний спосіб прийти до успіху – це зрозуміти, що ви повністю відповідаєте за своє життя. Тож кожного разу, коли ви знайдете сотні причин чогось не робити – ви завжди будете знати, що це вам зашкодить.

3. Відмовтеся від заскорузлого мислення

Люди з закостенілим мисленням вважають, що їхній інтелект і таланти визначені наперед і не підлягають змінам. Вони також вважають, що один лише талант здатний привести до успіху, а праця не потрібна. Думати так – помилково.



Ніколи не зупиняйтесь вчитись та розвиватись

І успішні люди це знають. Вони регулярно інвестують час у те, щоб розвиватися, отримувати нові знання, опановувати нові навички і змінювати ставлення до обставин, щоб отримати найбільшу вигоду.

4. Перестаньте вірити у "чарівну таблетку"

Миттєвий успіх – це міф. Успішні люди знають, що невеликі, але постійні зміни з часом принесуть бажані результати. Тому потрібно планувати майбутнє, але фокусуватися на поточному дні, і кожен день стане кращим за попередній.

5. Позбудьтеся потреби все контролювати

Деякі речі ви можете і повинні контролювати, але деякі – від вас абсолютно не залежать. Відпустіть те, що не можете контролювати, зосередьтеся на тому, що можете. І пам'ятайте, що часом єдине, що буде у ваших силах – це контролювати ставлення до подій.



Не намагайтесь контролювати абсолютно все

6. Відмовтеся від "токсичних" людей

Люди, з якими ви проводите найбільше часу, допомагають стати вам тими, ким ви є. Якщо ви проводите час із тими, хто відмовляється брати на себе відповідальність за власне життя, завжди знаходить відмовки і звинувачує інших у тих ситуаціях, в яких опинилися, то ваш власний рівень, а разом з ним і ваш шанс досягти успіху, знизиться.

Але якщо ви проводите час з тими, хто прагне підвищити якість власного життя, рости особистісно та професійно, ви й самі станете кращим та успішнішим.

7. Позбудьтеся потреби подобатися усім

Знайдеться безліч людей, яким буде подобатись те, що ви робити. І ще стільком же людям ваша праця не буде подобатись. І це нормально, ви не повинні виправдовуватись за це.

Вам під силу лише залишатися собою, ставати кращим і знати, що збільшення кількості недоброзичливців свідчить про те, що ви робите щось справді вартісне.



Ви не можете подобатись усім. І це нормально!