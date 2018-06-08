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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

7 порад, які допоможуть уникнути судом у м'язах

470 Читать новость на русском
Як уникнути судом
Як уникнути судом / journaldesfemmes.com

Кожна людина відчувала судоми – раптове скорочення одного або декількох м’язів тіла. Зазвичай, зводить м’язи ніг – задньої частини ікри, передня та задня поверхня стегна.

Щоб цьому запобігти, варто дотримуватися таких рекомендацій, пише Lifehacker.

Читайте також: Як швидко зупинити судоми ніг: ефективні методи

Пийте багато води, щоб не допустити зневоднення.

Не вживайте алкоголь, оскільки він є діуретиком і провокує втрату рідини. Щоб уникнути порушень кровообігу робіть розминку.

Для уникнення судом старайтеся мати повноцінний відпочинок та сон. Уникайте нервового перенапруження та стресів.Одягайте лише те взуття, яке вам зручне.

Пильнуйте, щоб ваш раціон був різноманітним, він має містити продукти, збагачені магнієм, кальцієм – кисломолочні продукти, зелень, горіхи.

При необхідності вживайте біодобавки та мінеральні комплекси, але потрібно робити це після консультації з лікарем.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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