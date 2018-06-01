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7 поширених ознак пухлин головного мозку

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Ранні симтоми пухлини головного мозку
Ранні симтоми пухлини головного мозку / gwinnettmedical.blogspot.com

Пухлини мозку є 22-им найпоширенішим раком у всьому світі, що посідає 12 місце у статистиці про смертність. Пухлини головного мозку по частоті займають п'яте місце серед пухлин інших локалізацій.

У більшості випадків, ранні симптоми є однаковими, пише The heart soul.

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Головний біль є найбільш поширеним початковим симптомом пухлини головного мозку. Він може з’явитися або посилюватися вночі або під ранок, а також при стресах та фізичних навантаженнях.

Про пухлину в головному мозку може свідчити зміни зору – його втрату або розмитість.

Постійні почуття нудоти, занепокоєння або погане почуття пов'язані з пухлинами головного мозку.

Відчуття слабкості на одній стороні тіла свідчить про пухлину у ділянці лобної частки вашого мозку. Найчастіше пухлина буде розташована на протилежній стороні, де ви відчуваєте слабкість.

Якщо у вас виникають проблеми з запам’ятовуванням, це може бути причиною пухлини головного мозку. Короткі втрати пам'яті, як правило, більш помітні, ніж втрата пам'яті, яка відбувається протягом тривалого періоду часу, тому зверніть увагу на такі симптоми.

Якщо ви відчуваєте легке запаморочення і незвичність у руках або ногах, ви повинні бути стурбовані можливістю розвитку пухлини головного мозку. Також можуть бути труднощі з контролем міміки, спілкування та ковтання.

Раптові судоми або напади, які викликані незвичайною електричною активністю мозку, свідчать про наявність раку. Такі симптоми характеризуються мимовільними рухами тіла та зміною свідомості.

До слова, вчені з Італії у ході досліджень встановили, що полуниця сприяє запобіганню небезпечних онкологічних захворювань. Смачна ягода може боротися проти агресивних форм раку молочної залози.

Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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