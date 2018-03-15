06:41
16 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-3°C
-1°C -9°C
  • субота
    -1°C -8°C
  • неділя
    -8°C -13°C
  • понеділок
    -7°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля
22:27, 15 березня
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, 15 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

7 поз, які варто спробувати: 18+

2338
7 поз, які варто спробувати: 18+
7 поз, які варто спробувати: 18+ / Pexels

Головна перевага цих поз полягає в тому, що займатися сексом можна не тільки у вашій спальні, але де завгодно.

Секс стоячи: 7 поз, які варто спробувати

Читайте також: 6 секс-позицій, які ненавидять жінки

1. З піднятою ногою

Партнери стоять обличчям один до одного, чоловік тримає ногу жінки. Здається, що партнерка знаходиться в нестійкому положенні, але це лише здається. Якщо чоловік міцно тримає її за стегно, то дівчина перебуває у відносній безпеці. При цьому партнеру легше тримати її так, ніж у висячому положенні. Якщо боїтеся впасти, можна просто притулитися до стіни: з'явиться додаткова точка опори.

2. Ззаду


Дівчина нагинається, і чоловік входить в неї ззаду. Партнерка також може спиратися руками об підлогу, якщо дотягнеться. Ця позиція чимось нагадує стиль собаки, тому напевно сподобається любителям чоловічого домінування. Щоб посилити відчуття, партнер може міцно тримати дівчину за сідниці і різко притягувати до себе. Ще один бонус: поза підійде для анального сексу.

3. Стоячи + лежачи на спині

Жінка лежить на спині ближче до краю ліжка або будь-який іншій горизонтальній поверхні. Чоловік стоїть і підтримує її за сідниці. У такому положенні партнерці зручно закинути ноги на плечі партнера. Ця поза особливо корисна, якщо ваша кохана хоче відпочити, а ви сповнені сил.

4. Перехрещенні ноги


Початкове положення схоже на попереднє. Основна різниця в тому, що ноги партнерки перехрещені. Щоб поза стала ще пікантнішою, дівчина може обхопити руками сідниці чоловіка. Головна перевага пози полягає в тому, що зімкнуті ноги партнерки підсилюють стимуляцію для обох. Позиція також відмінно підходить, якщо у партнера невеликий пеніс.

5. Ззаду на краю



Ще одна варіація положення, при якому дівчина частково знаходиться на ліжку чи столі, а чоловік стоїть. Але в цьому випадку він проникає ззаду. Ця поза хороша тим, що досить стійка для обох, а по-друге, вона підходить для більш жорсткого сексу: щоб зробити позу більш яскравою, партнер може тримати руки дівчини ззаду, і пов'язати їх, або навіть зафіксувати наручниками.

6. Біля стіни



Жінка стоїть обличчям до стіни і тримається за неї руками, партнер проникає в неї ззаду. Як і попередня, ця поза доволі стійка. Так що вона припаде до вподоби тим, хто тільки освоює секс стоячи.

7. 69

Щоб виконати цю позу для взаємних оральних ласк, чоловікові доведеться тримати дівчину. Вона, в свою чергу, може триматися за його стегна і покласти свої коліна йому на плечі. Це незвичайна поза, яка запам'ятається надовго! Правда, підійде вона не всім. Партнери повинні бути в хорошій фізичній формі і з розвиненим почуттям рівноваги. Але в будь-якому випадку краще покласти на підлогу матрац або подушки, щоб (якщо раптом) падати було не так боляче.

Теги: LifeStyle Здорове життя Секс
Джерело: lifehacker
powered by lun.ua
Новини за 15 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук