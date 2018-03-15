7 поз, які варто спробувати: 18+

Головна перевага цих поз полягає в тому, що займатися сексом можна не тільки у вашій спальні, але де завгодно.

Секс стоячи: 7 поз, які варто спробувати

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1. З піднятою ногою

Партнери стоять обличчям один до одного, чоловік тримає ногу жінки. Здається, що партнерка знаходиться в нестійкому положенні, але це лише здається. Якщо чоловік міцно тримає її за стегно, то дівчина перебуває у відносній безпеці. При цьому партнеру легше тримати її так, ніж у висячому положенні. Якщо боїтеся впасти, можна просто притулитися до стіни: з'явиться додаткова точка опори.

2. Ззаду



Дівчина нагинається, і чоловік входить в неї ззаду. Партнерка також може спиратися руками об підлогу, якщо дотягнеться. Ця позиція чимось нагадує стиль собаки, тому напевно сподобається любителям чоловічого домінування. Щоб посилити відчуття, партнер може міцно тримати дівчину за сідниці і різко притягувати до себе. Ще один бонус: поза підійде для анального сексу.

3. Стоячи + лежачи на спині

Жінка лежить на спині ближче до краю ліжка або будь-який іншій горизонтальній поверхні. Чоловік стоїть і підтримує її за сідниці. У такому положенні партнерці зручно закинути ноги на плечі партнера. Ця поза особливо корисна, якщо ваша кохана хоче відпочити, а ви сповнені сил.

4. Перехрещенні ноги



Початкове положення схоже на попереднє. Основна різниця в тому, що ноги партнерки перехрещені. Щоб поза стала ще пікантнішою, дівчина може обхопити руками сідниці чоловіка. Головна перевага пози полягає в тому, що зімкнуті ноги партнерки підсилюють стимуляцію для обох. Позиція також відмінно підходить, якщо у партнера невеликий пеніс.

5. Ззаду на краю





Ще одна варіація положення, при якому дівчина частково знаходиться на ліжку чи столі, а чоловік стоїть. Але в цьому випадку він проникає ззаду. Ця поза хороша тим, що досить стійка для обох, а по-друге, вона підходить для більш жорсткого сексу: щоб зробити позу більш яскравою, партнер може тримати руки дівчини ззаду, і пов'язати їх, або навіть зафіксувати наручниками.

6. Біля стіни





Жінка стоїть обличчям до стіни і тримається за неї руками, партнер проникає в неї ззаду. Як і попередня, ця поза доволі стійка. Так що вона припаде до вподоби тим, хто тільки освоює секс стоячи.

7. 69

Щоб виконати цю позу для взаємних оральних ласк, чоловікові доведеться тримати дівчину. Вона, в свою чергу, може триматися за його стегна і покласти свої коліна йому на плечі. Це незвичайна поза, яка запам'ятається надовго! Правда, підійде вона не всім. Партнери повинні бути в хорошій фізичній формі і з розвиненим почуттям рівноваги. Але в будь-якому випадку краще покласти на підлогу матрац або подушки, щоб (якщо раптом) падати було не так боляче.