7 причин, через які люди прокидаються серед ночі
Часто серед ночі ви можете прокинутися через зовсім невідомі вам причини. Можливо, це відбувається через те, що вам некомфортно спати, ви переїдаєте або ж вибрали неправильну позу для сну.
Проте варто хвилюватися, коли це відбувається часто, пише headinsider.net.
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1. Температура приміщення
Для повноцінного сну необхідно трошки охолодити приміщення перед сном до 18-22 градусів. Коли у кімнаті надто жарко чи надто холодно – то це призведе до нічних пробуджень.
2. Вік та процеси старіння
З віком у людей зменшується сон, а також тривалість глибокого сну. Відповідно, таку людину досить легко розбудити навіть шум з вулиці.
3. Ніктурія
Ймовірно, ви прокидаєтеся через те, що вам важко контролювати сечовиділення. Вночі організм сам будить і сповіщає про потребу піти до ванної кімнати.
Ви прокидаєтеся через проблеми з сечовиділенням
4. Апное
Під час сну організм може прокинутися через тимчасове припинення дихання (апное). До лікаря слід звернутися, якщо ви страждаєте на біль у грудній клітині та сухість в роті під час пробудження. 4
5. Депресія або розлад
Тривога може завадити міцному сну. Щоб уникнути цього попрацюйте над цим перед сном, якщо ж не виходить – зверніться до фахівця.
6. Алкоголь
Якщо вживаєте алкоголь вночі, то не варто очікувати, що сон вдасться міцним. Все тому, що цей напій призводить до найшвидшого введення організму у глибокий сон, проте це швидко минає.
7. Синдром неспокійних ніг
Час звернутися до фахівця в тому випадку, якщо у вас виникає гостре бажання поворушити нижніми кінцівками.
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