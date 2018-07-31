7 причин, чому крутиться голова

На запаморочення дуже рідко звертають увагу, проте причин такого явища може бути декілька.

Лікар Олексій Сіделковскій назвав причини запаморочення, пише НВ.

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Коли людина довго не їсть, то у неї може крутитися голова. Так мозок реагує на відсутність поживних речовин – знизити енерговитрати.

Порушення роботи серцево-судинної системи виникає через надлишок тепла в організмі. У такому випадку потрібно прийняти жарознижувальні препарати, переміститися у тінь та обтертися холодним рушником.

Запаморочення може спричинити брак кисню. Тому не забувайте регулярно провітрювати приміщення та уникати задушливих місць.

Різка втрата ваги зумовлює відчуття запаморочення. Все тому, що при розщепленні жирової тканини виникають кетонові тіла, які призводять до інтоксикації організму.

Запаморочення можуть виникнути через істеричний припадок. Він може відбутися лише на публіці. У цьому випадку людині стає раптово погано у розпалі сварки чи якісь напруженій ситуації.

ри сплеску гормонів, який може бути через сильне та раптове хвилювання, може крутитися голова.

Сон життєво необхідний для людини. Його брак може проявлятися симптомами запаморочення – сигнал мозку відключити людину.

До слова, від удару мозок може зміститися та зіткнутися з твердою внутрішньою поверхнею черепа, спричинивши струс мозку. Що цікаво, кожна людина переживає струс по-різному.