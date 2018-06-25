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7 причин, чому варто ходити у ліс на прогулянку

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7 причин, чому варто вийти у ліс чи парк на прогулянку
7 причин, чому варто вийти у ліс чи парк на прогулянку / www.healthline.com

Буденні справи, міський спосіб життя та проблеми зношують наш організм та психічне здоров’я. Фахівці провели низку досліджень, після яких рекомендують більше часу проводити у лісі чи парку для відновлення сил.

У виданні Healthista наводять 7 досліджень, в яких науковці змогли довести, що природа може покращити здоров’я і життя загалом.

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7 причин, чому варто відпочивати у лісі чи парку

Відновлюється психічне здоров’я

Ліс, озера чи будь-яка природня ділянка має змогу відновлювати психологічну енергію та надихає почуття благоговіння. Також покращується й короткотермінова пам’ять людини.

Збільшується креативність

Екологічні зони дозволяють мозку людини відновлюватись і відпочивати після щоденних гаджетів та робочих графіків. Людина може краще думати і мріяти, що підвищує креативність.

Люди стають щасливішими

Так, саме щасливішими. У людей в лісах та парках значно зменшується тривожність та поганий настрій, натомість – покращується самооцінка і людина почуває себе щасливішою та енергійнішою.

Покращується імунітет

Будь-яке зелене середовище може покращити імунітет та допомагає боротися з кашлем, застудою та грипом.

Покращується здоров’я ніг та серця

Варто знати, що ходьба на біговій доріжці спалює стільки ж калорій, скільки прогулянка у лісі на таку ж відстань. Чим активніші люди на прогулянках, тим краще їхнє здоров’я в будні дні.

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Знижується стрес

Заняття в лісі чи піші прогулянки мають неабияку силу зменшувати кров’яний тиск і рівень гормону стресу кортизолу, а також адреналіну, які в наслідку допомагають заспокоїтись. Не рідко люди користуються послугами "лісової терапії", щоб розслабитись та оздоровитись.

Зір стає кращим

Як зазначають експерти, люди, які більше часу проводять на природі, менше ризикують розвитком короткозорістю. Спостерігання за природою значно підвищує наші шанси мати хороший зір.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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