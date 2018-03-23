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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

5 причин, чому ванна корисніша за душ

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Приймання ванни: корисні властивості
Приймання ванни: корисні властивості

Багато людей довго розмірковують під час облаштування ванної кімнати. Українці здебільшого вагаються: обрати ванну, чи встановити душову кабіну. Поради експертів допоможуть визначитись з вибором.

Ще в давні часи люди знали, що купання допомагає відновити сили та додати енергію. Це підтверджують і традиційні японські купання, і римські лазні. Відтак експерти пояснили, в чому полягає корисність приймання ванної.

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Покращує настрій

За словами психологів, прийняття ванни підвищує настрій. Однак науково цього факту поки не доведено. Психолог Ніна Морріс стверджує, що купання зменшує схильність до депресії та долає песимізм. Загалом занурення у теплу воду викликає відчуття комфорту і легкості, а така безпека дозволяє розуму і тілу розслабитися.

Зменшення болю в м'язах

Як відомо, тепла вода збільшує кровообіг, що допомагає зняти біль та напругу в м'язах. Водночас додавання солей у ванну зменшить запалення в суглобах, викликане захворюваннями.

Врегулювання сну

Науковці припускають, що холодне повітря в кімнаті допомагає швидше заснути. Тому експерти радять провітрювати спальню перед сном. Однак прийняття ванної має таку ж дію на людину.

Вночі температура нашого тіла природним чином падає, що спричиняє викид мелатоніну або гормону сну. Проведення часу в теплій ванні підвищить вашу температуру, після чого тіло швидше охолоне, тим самим підштовхуючи виробництво мелатоніну і покращення сну,
– зазначили експерти.

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Зміцнення серцево-судинної системи

Дослідження науковців підтвердило, що регулярне приймання теплої ванни знижує артеріальний тиск. Це допомагає запобігти розвитку серцевих захворювань, зокрема, серцевого нападу та інсульту.

Спалення калорій

Звісно, такого ефекту, як від фізичних вправ, або дієти ви не дочекаєтесь, однак тепла ванна збільшує потовиділення. Саме це допоможе позбутись кількох десятків калорій.

Теги: LifeStyle Здорове життя
Джерело: Marie Claire
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