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7 причин, чому варто їсти гречку

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Чому варто їсти гречку
Чому варто їсти гречку / Фото з відкритих джерел

У березні дуже важливо приділяти увагу своєму харчуванню, щоб не страждати від авітамінозу. Дієтологи рекомендують регулярно вживати гречку, і важливо знати, чому вона така корисна

7 причин, чому варто їсти гречку

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1. Унікальний склад гречки приносить велику користь організму. Адже такої великої кількості білків і вітамінів мало де можна відшукати. У ній міститься рідкісний вітамін РР, а також вітаміни групи В, вітамін А і Е. У складі цієї крупи також присутній йод, кальцій, магній, велика кількість фосфору, мідь і залізо.

2. Незважаючи на досить високу калорійність (313 кілокалорій на 100 грамів продукту), вона містить повільні і корисні вуглеводи, а також велику кількість клітковини. Саме тому гречка насичує організм енергією на тривалий час і не відкладається в жирах.

3. Якщо ви раптом вирішила стати вегетаріанцем, то зверніть увагу на гречку, адже за складом білка вона може позмагатися хіба що з грибами.

4. Гречка знижує рівень холестерину, завдяки полінасиченим жирам, які містяться в її складі, а також допомагає прискорити метаболізм. Так що, якщо ви бажаєте розпрощатися із зайвими сантиметрами на талії – обов'язково додайте крупу в свій раціон.

5. Цінна гречка і завдяки речовині рутину, який міститься в каші. Він відповідає за засвоєння вітаміну С в організмі. Як відомо, вітамін С – це молодість нашої шкіри і здоров'я організму. Антиоксидант сьогодні особливо популярний завдяки своїм властивостям перешкоджати появі передчасних ознак старіння.

6. Дуже корисною є гречка для вагітних. Фолієва кислота і залізо, на які багатий цей продукт, сприяють повноцінному розвитку дитини в утробі матері.

7. Навесні гречана каша цінна завдяки вітаміну В9. По-перше, він підвищує імунітет людини, а по-друге, зміцнює волосся і нігті, а також покращує колір обличчя.

Протипоказання до вживання

Незважаючи на користь для організму, зловживати гречкою також не варто. Не слід також вживати велику кількість гречаної крупи тим, хто страждає на цукровий діабет, оскільки крохмаль сприяє підвищенню цукру в крові. Особливо акуратно до її вживання слід ставитися гіпертонікам, оскільки може бути ризик розширення судини.

Теги: Поради LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks Гречка Здоров'я
Джерело: Beauty.ua
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