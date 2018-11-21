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      7 причин їсти цибулю: пояснення дієтолога

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      7 причин їсти цибулю
      7 причин їсти цибулю / unsplash.com

      Цибуля – смачний та універсальний продукт, адже її користь для організму дуже цінна. Вона володіє протизапальною, антиоксидантною дією, зміцнює капіляри та підвищує імунітет.

      Як зазначила дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook, цибуля містить низку важливих для організму речовин.

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      1. Кверцетин володіє сильними антиоксидантними властивостями і протизапальною дією.

      2. Антоціан надає деяким видам цибулі фіолетовий або червоний колір. 

      3. Аліцин додає різкий запах і смак, володіє антибактеріальною, антивірусною та антигрибковою діями.

      Кому не можна їсти цибулю

      Не можна їсти цибулю людям з проблемами шлунку

      4. Фруктани стають живильним середовищем для корисної мікрофлори кишечника.

      5. Сапоніни мають протизакрепні властивості та знижують вміст холестерину у крові.

      6. Речовини цибулі запобігають атеросклерозу.

      7. Цибуля підвищує апетит, сприяє виробленню травних соків і жовчі, стимулює роботу кишечника.

      Кому не бажано зловживати цибулею?

      Не рекомендується вживати сиру цибулю людям з хворобами шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразка шлунку), адже овоч може викликати подразнення слизової.

      Користь цибулі

      Сім причин їсти цибулю

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Здоров'я Поради Лікування Здорове життя Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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