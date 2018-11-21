7 причин їсти цибулю: пояснення дієтолога

Цибуля – смачний та універсальний продукт, адже її користь для організму дуже цінна. Вона володіє протизапальною, антиоксидантною дією, зміцнює капіляри та підвищує імунітет.

Як зазначила дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook, цибуля містить низку важливих для організму речовин.

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1. Кверцетин володіє сильними антиоксидантними властивостями і протизапальною дією.

2. Антоціан надає деяким видам цибулі фіолетовий або червоний колір.

3. Аліцин додає різкий запах і смак, володіє антибактеріальною, антивірусною та антигрибковою діями.

Не можна їсти цибулю людям з проблемами шлунку

4. Фруктани стають живильним середовищем для корисної мікрофлори кишечника.

5. Сапоніни мають протизакрепні властивості та знижують вміст холестерину у крові.

6. Речовини цибулі запобігають атеросклерозу.

7. Цибуля підвищує апетит, сприяє виробленню травних соків і жовчі, стимулює роботу кишечника.

Кому не бажано зловживати цибулею?

Не рекомендується вживати сиру цибулю людям з хворобами шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразка шлунку), адже овоч може викликати подразнення слизової.

Сім причин їсти цибулю

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