7 причин їсти цибулю: пояснення дієтолога
Цибуля – смачний та універсальний продукт, адже її користь для організму дуже цінна. Вона володіє протизапальною, антиоксидантною дією, зміцнює капіляри та підвищує імунітет.
Як зазначила дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook, цибуля містить низку важливих для організму речовин.
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1. Кверцетин володіє сильними антиоксидантними властивостями і протизапальною дією.
2. Антоціан надає деяким видам цибулі фіолетовий або червоний колір.
3. Аліцин додає різкий запах і смак, володіє антибактеріальною, антивірусною та антигрибковою діями.
Не можна їсти цибулю людям з проблемами шлунку
4. Фруктани стають живильним середовищем для корисної мікрофлори кишечника.
5. Сапоніни мають протизакрепні властивості та знижують вміст холестерину у крові.
6. Речовини цибулі запобігають атеросклерозу.
7. Цибуля підвищує апетит, сприяє виробленню травних соків і жовчі, стимулює роботу кишечника.
Кому не бажано зловживати цибулею?
Не рекомендується вживати сиру цибулю людям з хворобами шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразка шлунку), адже овоч може викликати подразнення слизової.
Сім причин їсти цибулю
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