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7 причин з'їсти полуницю: у чому користь ягоди

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У чому користь полуниці
У чому користь полуниці / Unsplash

Полуниця є однією з найпопулярніших ягід у світі – вона багата на різноманітні антиоксидантни та вітаміни. У ягодах є калій, фолієва кислота, вітамінами групи В (В2, В5, В6), біотин, марганець, йод і цинк.

У той же час полуницю часто оприскують пестицидами і щоб зменшити шкоду від них ягоду перед вживанням варто добре промити. Також обережними з полуницею варто бути людям, які не переносять оксалат кальцію – у них вона викликатиме алергічні реакції.

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Чому полуниця корисна?

Полуниця позитивно впливає на настрій. Вона стимулює вивільнення серотоніну, який відповідає за відчуття благополуччя та розслаблення.

Також ягода багата на вітамін С, що робить її особливо корисною для імунної системи. З цієї ж причини полуниця сприяє травленню і покращує переварювання крохмалистих і білкових продуктів.

Полуниця допомагає при деяких типах анемії. Таку її роль забезпечує високий вміст фолієвої кислоти, яка необхідна для синтезу гемоглобіну. Також ця кислота допомагає поліпшити пам'ять і концентрацію.

Ягода є ефективною і для детоксикації організму. Високий вміст калію в полуниці підсилює діурез.

Корисною полуниця є і для серця – вітамін С і антоцианідіни, захищають артерії від пошкодження та допомагають запобігати тромбам.

Користь полуниці

Полуниця чудово доповнить корисний сніданок (Unsplash)

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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