7 продуктів, від яких жовтіють зуби

Щоб усмішка була білосніжною, потрібно стежити за тим, чим ми їмо. Все тому, що деякі продукти можуть впливати на колір зубів.

Уникайте продуктів, які містять жирні кислоти, пише "Наша Мама".

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Серед них – фрукти та томати. Вони містять кислоти, які спричиняють жовтизну емалі.



У цитрусових є кислоти, які роблять зуби жовтими

Кава часто є найбільш руйнівною для зубів. Все тому, що через часте вживання напою він легше проникає в емаль.



Кава псує емаль

Темні ягоди також можуть впливати на колір зубів. Але стоматологи радять не відмовлятися від вживання ягід, а прополоскати рот після цього.

У списку продуктів, які здатні забарвити зуби – біле вино. Найкраще споживати його у невеликих кількостях.



Біле вино впливає на колір зубів

Також уникайте споживання продуктів з барвниками – спортивні напої, солодка вода, різноманітні цукерки тощо.

Фото: Unsplash.

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