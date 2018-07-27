10:15
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
  • понеділок
    29°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

7 продуктів, від яких жовтіють зуби

1912 Читать новость на русском
Від темних ягід жовтіють зуби
Від темних ягід жовтіють зуби

Щоб усмішка була білосніжною, потрібно стежити за тим, чим ми їмо. Все тому, що деякі продукти можуть впливати на колір зубів.

Уникайте продуктів, які містять жирні кислоти, пише "Наша Мама".

Читайте також: Як правильно чистити зуби: поради експертів

Серед них – фрукти та томати. Вони містять кислоти, які спричиняють жовтизну емалі.

У цитрусових є кислоти, які роблять зуби жовтими
У цитрусових є кислоти, які роблять зуби жовтими

Кава часто є найбільш руйнівною для зубів. Все тому, що через часте вживання напою він легше проникає в емаль.

Кава псує емаль
Кава псує емаль

Темні ягоди також можуть впливати на колір зубів. Але стоматологи радять не відмовлятися від вживання ягід, а прополоскати рот після цього.

У списку продуктів, які здатні забарвити зуби – біле вино. Найкраще споживати його у невеликих кількостях.

Біле вино впливає на колір зубів
Біле вино впливає на колір зубів

Також уникайте споживання продуктів з барвниками – спортивні напої, солодка вода, різноманітні цукерки тощо.

Фото: Unsplash.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Гігієна Краса
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук