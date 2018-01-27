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7 профессий, которые вызывают депрессии чаще других

19:02, сьогодні 1364
Где лучше не работать
Где лучше не работать / work.ua

Вам кажется, что работа доводит вас до ручки? Возможно, не кажется. Проверьте, нет ли взаимосвязи между вашей профессией и возникновением депрессии.

Work.ua рассказывает, люди каких профессий находятся в зоне риска.

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7 место: консультанты в сфере продаж

Повышенный стресс связан с тем, что продавцы не имеют фиксированной заработной платы, а их доход зависит только от способностей продать как можно больше и быстрее, чтобы выполнить план по продажам.

Также эта работа подразумевает постоянное общение с людьми в сочетании с умением убедить каждого и оставаться невосприимчивым к недовольству клиентов.

Все это приводит к тому, что профессиональная деятельность 6,7% консультантов в сфере продаж сопровождается депрессией.

6 место: учителя

Сотрудники из сферы образования не просто вкладывают знания в головы учеников. В работе учителя также важно суметь найти подход к ученикам и их родителям, что отбирает немало сил. Вместе с этим рабочий день не заканчивается в 6 вечера, преподаватели часто уже дома проверяют контрольные, подготавливают материалы для занятий и экзаменов.

8,7% учителей страдают депрессией из-за повышенного груза ответственности и чрезмерной загрузки.

5 место: люди искусства

9,1% представителей творческих профессий страдают депрессией. Наблюдается ли спад популярности, или наоборот известность накрыла волной, есть ли вдохновение, или оно давно не заглядывало — от этого всего зависит их профессиональная деятельность и заработок.

Получается, что на разных этапах карьеры почти каждый десятый подвергается депрессии.

4 место: медицинские работники

Врачи каждый день видят людей не в самые счастливые моменты их жизни. Пациенты часто вместе с физическими проблемами приносят с собой весь негатив, который накопился за определенный период.

Врачи помогают побороть недуг, при этом иногда им приходится участвовать в моральном восстановлении пациента. Необходимость подбодрить, утешить или успокоить забирает еще больше сил, чем сам процесс лечения. Около 9,6% медработников страдают депрессией.

3 место: социальные работники

Люди этих профессий чаще других сталкиваются с агрессией именно от тех, кому они пытаются помочь. Такой «фидбек» накладывает свой отпечаток, к этому добавляются повышенная ответственность и необходимость действовать строго по инструкции, а не так, как было бы правильно с человеческой точки зрения. В результате 10% социальных работников страдают депрессией.

2 место: работники общепита

Людям, работающим в сфере питания, нужно быть всегда в хорошем настроении, суметь расположить к себе, сгладить конфликт и не просто накормить человека, но и оставить положительные эмоции от посещения заведения.

Также их рабочий график часто ненормированный, некоторые работают в ночные смены или целые сутки. Потеря аппетита, проблемы со сном и концентрацией внимания наблюдаются у 10,3% работников общепита.

1 место: сиделки и няни

Чаще всего страдают депрессией люди, чья работа связана с уходом за пожилыми и больными людьми, а также с присмотром за детьми. Эта профессия всегда требует полной отдачи, человек не просто работает, а проживает со своим подопечным определенный период жизни.

В этой сфере почти 11% работников страдают депрессией.

Рейтинг составлен на основании результатов исследования, опубликованного в журнале Health. В эксперименте участвовали 60 тысяч людей из разных профессиональных сфер в возрасте от 18 до 64 лет.

В этом же исследовании говорится, что меньше всего страдают депрессией инженеры, архитекторы и ученые.

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Автор: Все про роботу
Теги: Новини України Новини політики LifeStyle Публікації Поради безробіття
Джерело: 24 Канал
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