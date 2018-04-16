7 психічних розладів, які переслідують жителів великих міст

Життя у великому місті супроводжується постійними перегонами за успіхом – бути кращим, заробляти більше. А разом з заторами, поїздками у переповненому громадському транспорті та іншим може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.

Існує сім найпоширеніших психічних розладів, з якими постійно стикаються жителі великих міст, повідомляє Lifehacker.

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Тривожний розлад

У мегаполісі існує чимало факторів, які подразнюють нервову систему – натовпи людей, шум, запахи, світло. Все це для організму – стрес, який призводить до перепадів настрою, порушення сну та апетиту, відчуття тривоги, головних болів та іншого.

Це все – симптоми тривожного розладу, який іноді ще й супроводжується страхом смерті чи хвороби.

Агорафобія

Це один різновид тривожного розладу. Виникає через часті стреси, підвищені навантаження, самотність, відсутність емоційних контактів. Найбільш схильні до такого виду розладів вразливі, емоційні та недовірливі люди.

Неврастенія

Це психічний розлад, симптоми якого: підвищена дратівливість, відчуття втоми, втрата здатності до тривалої розумової і фізичної праці.

Неврастенія виникає через виснаження нервової системи при тривалому психічному перевантаженні: короткий сон, багато роботи, мало відпочинку та постійні стресові і конфліктні ситуації.

Серед симптомів: головний біль, слабкість, порушення сну, розлади травлення, стомлюваність, дратівливість, спалахи гніву, професійне вигорання.

Синдром хронічної втоми

Синдрому хронічної втоми сприяє незбалансоване емоційне і інтелектуальне навантаження, стреси, підвищена відповідальність, ненормований робочий день, збій режиму сну і харчування.

Відмінність синдрому хронічної втоми від звичайної перевтоми у тому, що сили до людини не повертаються навіть тоді, коли здається, що нарешті ви виспались і відпочили.

Депресія

Це найпоширеніше захворювання жителів мегаполісів. Часто депресія буває підсумком тривалої дії синдрому хронічної втоми і тривожних розладів.

Симптоми депресії: пригнічений настрій, байдужість, нездатність зосередитися, сповільнені і неточні руху, безсоння, головні болі, біль у серці або шлунку.

Гострий психоз

Це найважчі розлади з глибоким ураженням психіки. Причинами виникнення цього захворювання можуть бути: спадковість, вживання психоактивних препаратів і алкоголю, сильні стреси і потрясіння, черепно-мозкові травми, інфекції та інше.

Найпоширеніші симптоми: візуальні та слухові галюцинації, стан марення та неадекватного сприйняття себе самого щодо дійсності, відчуження від суспільства та інше.

Панічний розлад

Захворювання, дуже близьке до тривожних розладів. Стан, коли відбувається нетипова інтерпретація тілесних сигналів, незвичних для організму. Панічний розлад може спровокувати недосипання, перевтома, постійні стреси, похмілля, прийом великої кількості напоїв з кофеїном.

Серед симптомів панічної атаки – напади серцебиття, брак повітря, біль у серці, спині, голові, напад важкої тривоги.

Що робити для профілактики?

Фахівці радять стежити за тривалістю сну та харчуванням, можна спробувати медитувати, варто займатись спортом та більше спілкуватись з близькими і коханими людьми.