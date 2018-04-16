18:54
16 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 10°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

7 психічних розладів, які переслідують жителів великих міст

408 Читать новость на русском
7 психічних розладів, які переслідують жителі великих міст
7 психічних розладів, які переслідують жителі великих міст / ru.gallery.world

Життя у великому місті супроводжується постійними перегонами за успіхом – бути кращим, заробляти більше. А разом з заторами, поїздками у переповненому громадському транспорті та іншим може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.

Існує сім найпоширеніших психічних розладів, з якими постійно стикаються жителі великих міст, повідомляє Lifehacker.

Читайте також: Сидячий спосіб життя небезпечний для здоров'я, – вчені

Тривожний розлад

У мегаполісі існує чимало факторів, які подразнюють нервову систему – натовпи людей, шум, запахи, світло. Все це для організму – стрес, який призводить до перепадів настрою, порушення сну та апетиту, відчуття тривоги, головних болів та іншого.

Це все – симптоми тривожного розладу, який іноді ще й супроводжується страхом смерті чи хвороби.

Агорафобія

Це один різновид тривожного розладу. Виникає через часті стреси, підвищені навантаження, самотність, відсутність емоційних контактів. Найбільш схильні до такого виду розладів вразливі, емоційні та недовірливі люди.

via GIPHY

Неврастенія

Це психічний розлад, симптоми якого: підвищена дратівливість, відчуття втоми, втрата здатності до тривалої розумової і фізичної праці.

Неврастенія виникає через виснаження нервової системи при тривалому психічному перевантаженні: короткий сон, багато роботи, мало відпочинку та постійні стресові і конфліктні ситуації.

Серед симптомів: головний біль, слабкість, порушення сну, розлади травлення, стомлюваність, дратівливість, спалахи гніву, професійне вигорання.

Синдром хронічної втоми

Синдрому хронічної втоми сприяє незбалансоване емоційне і інтелектуальне навантаження, стреси, підвищена відповідальність, ненормований робочий день, збій режиму сну і харчування.

Відмінність синдрому хронічної втоми від звичайної перевтоми у тому, що сили до людини не повертаються навіть тоді, коли здається, що нарешті ви виспались і відпочили.

Депресія

Це найпоширеніше захворювання жителів мегаполісів. Часто депресія буває підсумком тривалої дії синдрому хронічної втоми і тривожних розладів.

Симптоми депресії: пригнічений настрій, байдужість, нездатність зосередитися, сповільнені і неточні руху, безсоння, головні болі, біль у серці або шлунку.

via GIPHY

Гострий психоз

Це найважчі розлади з глибоким ураженням психіки. Причинами виникнення цього захворювання можуть бути: спадковість, вживання психоактивних препаратів і алкоголю, сильні стреси і потрясіння, черепно-мозкові травми, інфекції та інше.

Найпоширеніші симптоми: візуальні та слухові галюцинації, стан марення та неадекватного сприйняття себе самого щодо дійсності, відчуження від суспільства та інше.

Панічний розлад

Захворювання, дуже близьке до тривожних розладів. Стан, коли відбувається нетипова інтерпретація тілесних сигналів, незвичних для організму. Панічний розлад може спровокувати недосипання, перевтома, постійні стреси, похмілля, прийом великої кількості напоїв з кофеїном.

Серед симптомів панічної атаки – напади серцебиття, брак повітря, біль у серці, спині, голові, напад важкої тривоги.

Що робити для профілактики?

Фахівці радять стежити за тривалістю сну та харчуванням, можна спробувати медитувати, варто займатись спортом та більше спілкуватись з близькими і коханими людьми.

via GIPHY

Теги: LifeStyle Лікування Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук