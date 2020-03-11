7-річна дівчинка захищала матір і вдарила бабусю ножем

У Харківській області поліція підозрює 7-річну дівчинку в нанесенні важких травм бабусі. 43-річну жінку доставили до лікарні в тяжкому стані.

Інцидент стався у Зміївському районі Харківської області. Правоохоронці отримали інформацію від медиків, що 43-річна жінка у важкому стані з колото-різаними ранами в спині.

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За даними поліції, мешканка села Геніївка напідпитку посварилась зі своєю донькою. Жінки штовхали один одного і тягали за волосся.

Семирічна дівчинка стала свідком бійки. Щоб захистити маму від бабусі, вона схопила кухонний ніж і вдарила кілька разів її у спину.



7-річна дитина вдарила ножем бабусю, щоб захистити маму / Фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство". Матір дівчинки можуть притягнути до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків по вихованню дитини.



На Харківщині поліція підозрює дитину в замаху на вбивство / Фото: Нацполіція