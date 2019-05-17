7-річна майстриня тату і 26 героїв Marvel на тілі: чим вражає фестиваль Tattoo Collection 2019

Улюблені персонажі, унікальні ескізи та малюнки на все життя і наосліп – у Києві стартував ювілейний 15 фестиваль Tattoo Collection 2019. Він відбувається з 17-19 травня на ВДНГ. Щороку зустріч "вільних і розмальованих" збирає у Києві майстрів та шанувальників тату культури не тільки з України, а й з-за кордону.

"Не ходи голим – забивайся" – це своєрідний девіз любителів прикрасити тіло татуюванням. І якщо існує стереотип, що натільні малюнки – розвага для молоді, то на фестивалі Tattoo Collection 2019 його руйнують.

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Єва – наймолодша учасниця фестивалю. Дівчинка своєму татові набила летючу тарілку у 7 років. Татуювання наносила під керівництвом батька, який є професійним майстерем.

Як дівчинка Єва набивала тату своєму татові: фото

В неділю, 19 травня, Єва набиватиме батьку персонажів з улюбленого мультфільму.

А Кирил впевнено крокує до книги рекордів Гіннеса. Хоче потрапити туди як людина, на тілі якої зображено найбільше персонажів з коміксів Marvel. Він набив вже 26 героїв коміксів. Проте у рекордсмена-канадійця на тілі 31 персонаж. Кирил планує його перевершити.



Хлопець має 26 тату з героями Marvel

Є і татуювання наосліп, але наважитись на таке – справжній подвиг. Для цього потрібно протягнути руку у віконце і чекати на сюрприз, але тематичний – майстрині набивають малюнки пов'язані із музикою.

Ця тату-культура розвивається зі скаженою швидкістю. Майстри вдосконалюють свої вміння, не стоїть на місці і техніка, що дозволяє зображати на тілі справжні шедеври.

Де проходить фестивальTattoo Collection 2019: карта