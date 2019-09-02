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      7-річна одеситка стала наймолодшою майстринею тату в Україні: яскраві фото

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      Одеситка Єва Гребенюк стала наймолодшим майстром тату в Україні. Досвід дівчинка перехоплює від батька, який цим займається професійно. Дівчинка вже зробила два справжні тату. Які вони – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Вже зовсім скоро дівчинка поїде на другий у своєму житті фестиваль тату. Тож поки вправляється у тату-майстерності: робить малюнки на силіконовому килимку.

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      Перші кроки в мистецтві Єва почала робити в чотири роки. Досвід перейняла в батька, який працює майстром тату. Його тіло прикрашають вже два малюнки від Єви. 


      Єва Гребенюк та її батько Олександр


      Таке татуювання Єва зробила батькові

      А зовсім скоро буде ще одне тату – на лівій нозі батька дівчинка наб'є свого улюбленого героя мультфільму.

      Вона хвилювалася. Але коли почала вже робити, то я видихнув. Єва буде робити мені татуювання огірочка Ріка. Це – персонаж мого улюбленого мультику,
      – розповів батько юної майстрині.

      У мами Єви татуювань немає, однак захоплення доньки вона повністю підтримує. "Побачимо, що буде далі. А поки що вона отримує від цього задоволення", – наголосила Інеса Гребенюк.


      Єва Гребенюк – наймолодший тату-майстер в Україні

      Тим часом семирічна Єва вже будує грандіозні плани на майбутнє й навіть планує відкрити власний тату-салон.

      Нещодавно дівчинку визнали наймолодшою тату-майстринею України. Її уже запрошують на міжнародні тату-конвенції, і вже скоро в неї можуть з'явитися перші клієнти. 

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      Теги: Новини України Новини Одеси Тату Діти і неповнолітні Мистецтво
      Джерело: 24 канал
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