7-річна одеситка стала наймолодшою майстринею тату в Україні: яскраві фото

Одеситка Єва Гребенюк стала наймолодшим майстром тату в Україні. Досвід дівчинка перехоплює від батька, який цим займається професійно. Дівчинка вже зробила два справжні тату. Які вони – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Вже зовсім скоро дівчинка поїде на другий у своєму житті фестиваль тату. Тож поки вправляється у тату-майстерності: робить малюнки на силіконовому килимку.

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Перші кроки в мистецтві Єва почала робити в чотири роки. Досвід перейняла в батька, який працює майстром тату. Його тіло прикрашають вже два малюнки від Єви.



Єва Гребенюк та її батько Олександр



Таке татуювання Єва зробила батькові

А зовсім скоро буде ще одне тату – на лівій нозі батька дівчинка наб'є свого улюбленого героя мультфільму.

Вона хвилювалася. Але коли почала вже робити, то я видихнув. Єва буде робити мені татуювання огірочка Ріка. Це – персонаж мого улюбленого мультику,

– розповів батько юної майстрині.

У мами Єви татуювань немає, однак захоплення доньки вона повністю підтримує. "Побачимо, що буде далі. А поки що вона отримує від цього задоволення", – наголосила Інеса Гребенюк.



Єва Гребенюк – наймолодший тату-майстер в Україні

Тим часом семирічна Єва вже будує грандіозні плани на майбутнє й навіть планує відкрити власний тату-салон.

Нещодавно дівчинку визнали наймолодшою тату-майстринею України. Її уже запрошують на міжнародні тату-конвенції, і вже скоро в неї можуть з'явитися перші клієнти.