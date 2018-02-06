7 років підготовки: Маск запускає на Марс ракету Falcon Heavy з червоним спорткаром на борту

Це буде перший запуск потужної ракети надважкого класу Falcon Heavy. До цього дня у SpaceX готувались довгих 7 років.

У Falcon Heavy також планують завантажити червоний спорткар Tesla Roadster. За кермом буде манекен у фірмовому скафандрі SpaceX.

Єдине, за що переживає Маск, то за те, щоб ракета не вибухнула під час запуску або не згоріла в атмосфері.

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А всередині на повторі гратиме пісня David Bowie – Space Oddity. Історичний запуск відбудеться о 20:30 за київським часом. Його транслюватимуть на сторінці SpaceX в YouTube.