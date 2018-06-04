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7 щоденних продуктів, які легко знімають набряки

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7 щоденних продуктів, які легко знімають набряки
7 щоденних продуктів, які легко знімають набряки / Фото з відкритих джерел

Після важкої роботи за комп’ютером перед сном або шумною вечіркою на ранок всіх чекають неприємні набряки на обличчі. Якщо вода чи тональний крем для жінок не допомагають їх приховати, то зверніть увагу на прості щоденні продукти, які швидко їх знімуть.

Мало хто знає, що впоратися з набряками можуть допомогти деякі прості продукти харчування. Найбільше це стосується фруктів та овочів, які ефективно прискорюють метаболізм.

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Гречка

Гречку без солі і спецій радять їсти перед сном усім, хто хоче зранку виглядати красиво та свіжо. Її також радять їсти вагітним жінкам, оскільки цей продукт допомагає боротись як із зовнішніми, так і внутрішніми набряками.

Яблука

Яблука є не лише відмінними продуктами молодості, а й добре допомагають боротись з набряками, а також з раком, хворобами і допомагають краще прокинутись зранку.

Перець

Простий болгарський перець володіє цілим рядом корисних вітамінів і мінералів. І одне з його корисних властивостей - боротися з набряками, токсинами і надлишками солей. Особливо червоний перець.

Огірок

Для того, щоб зникли неприємні набряки на обличчі, експерти рекомендують випити огірковий фреш або салат з помідорами. Це не лише смачний додаток до вашого сніданку, а й корисна процедура, яка відобразиться на вашому обличчі.

Петрушка

Цей зелений продукт ідеально виводить зайву рідину з організму та прискорює процес зняття набряків. Додавайте її у салати або ж просто їжте саму, – результат довго не забариться.

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Баклажани

В багатьох країнах Сходу цей овоч вважають продуктом довголіття. Найкраще його вживати у вареному вигляді або приготованому на пару. Баклажани не тільки відмінно справляються з набряками, а й допомагають вивести токсини і солі з організму.

Курага

Курага, як відомо, володіє не лише дуже корисними властивостями для здоров’я жінок, а й допомагає позбутися від зовнішніх і внутрішніх набряків. Але лікарі не радять їсти курагу тим, хто страждає на гіпотонію, алергію і діарею.

Теги: Здоров'я Краса Здорове харчування LifeStyle
Джерело: Единственнная
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