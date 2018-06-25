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Телеканал новин 24 Новини Лікування

7 симптомів, які можуть свідчити про рак шлунку

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Які ознаки свідчать про рак шлунку
Які ознаки свідчать про рак шлунку / thefitglobal.com

Онкологи переконані, що чим швидше людина виявить рак – тим більше шансів його вилікувати.

Тому лікарі радять стежити за своїм здоров’ям і щороку проходити повне обстеження організму, пише "Країна Здоров’я".

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Основні симптоми того, що у людини рак шлунку або ж потрібно пройти обстеження.

– слабкість організму;

– різка втрата ваги;

– дискомфорт в шлунку;

– зниження працездатності, швидка стомлюваність і депресія;

– порушення роботи кишківника – рідкі запори й позиви до спородження;

– печія;

– поява крові в калових масах.

Тому якщо людина помітила такі симптоми, то необхідно звернутися по допомогу до лікаря.

До слова, деякі продукти здатні боротися з багатьма захворюваннями, особливо з раком, тому їх потрібно регулярно вживати.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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