7 симптомів, які можуть свідчити про рак шлунку
Онкологи переконані, що чим швидше людина виявить рак – тим більше шансів його вилікувати.
Тому лікарі радять стежити за своїм здоров’ям і щороку проходити повне обстеження організму, пише "Країна Здоров’я".
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Основні симптоми того, що у людини рак шлунку або ж потрібно пройти обстеження.
– слабкість організму;
– різка втрата ваги;
– дискомфорт в шлунку;
– зниження працездатності, швидка стомлюваність і депресія;
– порушення роботи кишківника – рідкі запори й позиви до спородження;
– печія;
– поява крові в калових масах.
Тому якщо людина помітила такі симптоми, то необхідно звернутися по допомогу до лікаря.
До слова, деякі продукти здатні боротися з багатьма захворюваннями, особливо з раком, тому їх потрібно регулярно вживати.
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