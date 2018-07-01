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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

7 старих смартфонів Huawei, які отримають оновлення Android Oreo

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Як смартфони Huawei отримають оновлення Android Oreo
Як смартфони Huawei отримають оновлення Android Oreo / androidauthority.com

Компанія Huawei назвала 7 старих смартфонів, які вже незабаром будуть оновлені до операційної системи Android Oreo, тобто до найновішої, поки Google не випустить Android P (це має відбутись вже у серпні).

Про це повідомляє akket.com.

А от чи отримають ці сматфони підтримку функції Project Treble, яка призначена для швидкого отримання оновлень, поки не повідомляється. Нова операційна система почала поширюватись від вчора, 30 червня.

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Отож, завантажити та встановити прошивку EMUI 8.0 можуть власники телефонів Huawei P9, Huawei P9 Plus, Huawei Mate 8, Honor 8, Honor Note 8, Honor V8 і Honor 6X.

Виробник не уточнює, жителі яких регіонів отримувати можливість провести установку нової операційної системи першими. Тож, вірогідно, спочатку нова версія Android Oreo стане доступною для китайського регіону, а потім для всіх інших.

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
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