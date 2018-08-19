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7 видів меду та які хвороби вони лікують

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Який вид меду що лікує
Який вид меду що лікує / terraditoscana.co.uk

Мед добре допомагає впоратися з великою кількістю проблем здоров'я і краси. Його можна назвати ліками від багатьох хвороб.

Кожний виді меду має свої унікальні властивості, пише Tochka.net.

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1. Липовий мед

Його рекомендують вживати при застудних захворюваннях, оскільки цей вид меду містить має бактерицидні та потогінні властивості. Липовий мед допоможе знизити високу температуру та подолати кашель.

Липовий мед
Липовий мед

2. Луговий мед

Продукт здатний позитивно впливати на печінку, серце, органи дихання. Його рекомендують застосовувати при шкірних захворюваннях, адже цей мед є хорошим антисептиком.

3 Лісовий мед

Його вживають для того, щоб внормувати підвищений тиск, а також при хворобах органів дихання.

Лісовий мед
Лісовий мед

4. Гречаний мед

Темний і насичений мед допомагає підвищити імунітет. Його корисно вживати, якщо у вас є авітаміноз та анемія. У гречаному меді міститься велика кількість заліза.

5. Акацієвий мед

Цей продукт лікує хвороби шлунково-кишкового тракту, жовчного міхура та нирок. Лікарі рекомендують його при застоях жовчі, утворення каменів, піску. Його корисно вживати при нервових розладах та безсонні.

6. Соняшниковий мед

Такий вид меду рекомендують при порушенні обмінних процесів в організмі, а також для зміцнення імунітету.

7. Конюшиновий мед

Світлий мед буде чудовим доповненням при дієтичному харчуванні, особливо якщо є проблеми з травленням. Цей продукт допомагає при печії.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Здорове харчування Профілактика захворювань Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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