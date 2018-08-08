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7 випадків, коли не варто народжувати дітей

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7 випадків, коли не варто народжувати дітей
7 випадків, коли не варто народжувати дітей / wisegeek.com

Багато людей народжують дітей через різні причини, але у таких випадках материнство не принесе максимальне задоволення.

Психолог Михайло Лабковський в Instagram назвав 7 випадків, коли не варто народжувати дітей.

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1. Якщо ви не впевнені, що хочете бути батьками (або не впевнені, що хочете бути батьками саме зараз). ⠀

2. Якщо хочете за допомогою дитини зберегти сім'ю або відносини з партнером.

Коли не треба народжувати
Коли не треба народжувати

3. Щоб вся рідня нарешті відстала від вас. ⠀

4. Тому що у всіх однолітків вже є діти. ⠀

5. Тому що якось нудно і порожньо на душі, хочеться чимось наповнити життя. Дитину треба заводити тоді, коли ви так наповнені любов'ю, що вистачить на ще одну людину. ⠀

6. Тому що лікарі говорять, що це потрібно для здоров'я. ⠀

7. Щоб не працювати.

7 випадків, коли не варто народжувати дітей
7 випадків, коли не варто народжувати дітей

Щоб зрозуміти, чи ви готові до дітей, потрібно пройти тест від психолога, відповівши на кілька запитань.

– Чи готові ви до того, щоб нести повну відповідальність за життя дітей?
– Чи готові ви до всіх змін та труднощів, які супроводжують життя молодих батьків?

Якщо ж ви на якесь питання відповіли "ні", то вам рано заводити дітей.

Задумуватися про дітей можна тоді, коли ви свідомо цього хочете і понесете повну відповідальність за дитину.

До слова, матері діляться на кілька типів за своєю поведінкою та ставленням до малюка та материнства. Кожен з них якимось чином відбивається на розвитку дитини і його поведінці в майбутньому.

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Теги: Здоров'я Психологія Діти Вагітність і пологи
Джерело: 24 Канал
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