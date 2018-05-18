7 випадків, коли варто пити воду з лимоном

Вода з лимоном може полегшити симптоми деяких захворювань. Окрім цього, цей напій чудово втамовує спрагу, насичує організм необхідними вітамінами, мінералами й мікроелементами.

Вода з лимоном допомагає при каменях у нирках, пише Cosmo.

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Цей фрукт містить калій, який підвищує рівень цитрату в сечі. А це перешкоджає утворенню оксалатів (солі та естери щавлевої кислоти).

Лимон допомагає організму виявляти та усувати патогенні мікроорганізми через лімфатичну функцію. Сік цього фрукту покращує травлення. Він також регулює рівень цукру в крові, оскільки збагачений пектином, волокном, яке допомагає контролювати голод.

Вода з лимоном полегшує болі в жовчному міхурі. При застуді та грипі варто вживати лимонний сік, оскільки той має сильні антибактеріальні властивості.

Під час подорожі особливо корисним буде лимон, оскільки він може захистити від харчових отруєнь.

Вода з лимоном полегшить болі після інтенсивного тренування у залі.