7 зачісок, які зіпсують будь-який образ

Навіть популярні зачіски здатні зіпсувати ваш образ – укладки та фарбування, які чудово виглядають у рекламних роликах, у реальному житті можуть не виправдати очікування.

Пропонуємо переглянути 7 варіантів зачісок, які псують образ.

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Залаковані локони

Не завжди локони – це вдалий вибір. Наприклад, Майлі Сайрус чудово перевтілилася, коли обстригла довгі кучері.

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус після зміни іміджу

Ненатуральний рудий

Рудий колір личить лише тим, у кого від природи руде волосся. Якщо перефарбувати волосся у насичений рудий, то він ще й додасть віку.

Крістен Стюарт

Густий чубчик

Густий чубчик з "нульових" робить образ більш агресивним і виглядає старомодно.

Ріанна

Жовтий блонд

Жовтий блонд виглядає дешево і нікого не прикрашає. Якщо ви хочете освітлити волосся – обирайте більш натуральні чи холодні відтінки.

Лінсей Лохан

Прямий розділ

Прямий розділ мало кому личить, оскільки наші обличчя асиметричні, а прямим розділом ви тільки це підкреслюєте. За словами експертів, привабливіша частина обличчя – ліва. Так що і розділ краще робити зліва.

Селена Гомес

Ненатуральний чорний

Гірше жовтого блонду може бути тільки абсолютно чорний. Наприклад, цю помилку зробила Брітні Спірс.

Брітні Спірс

Кольорові пасма

Забудьте про кольорові пасма у волоссі. Вони можуть бути актуальними тільки на шкільній дискотеці.

Авріл Лавінь