17:26
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 14°C
  • середа
    23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Краса
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

7 зачісок, які зіпсують будь-який образ

78 Читать новость на русском
Невдалі зачіски
Невдалі зачіски

Навіть популярні зачіски здатні зіпсувати ваш образ – укладки та фарбування, які чудово виглядають у рекламних роликах, у реальному житті можуть не виправдати очікування.

Пропонуємо переглянути 7 варіантів зачісок, які псують образ.

Читайте також: Як підібрати колір волосся до обличчя: прості секрети

Залаковані локони

Не завжди локони – це вдалий вибір. Наприклад, Майлі Сайрус чудово перевтілилася, коли обстригла довгі кучері.

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус після зміни іміджу

Ненатуральний рудий

Рудий колір личить лише тим, у кого від природи руде волосся. Якщо перефарбувати волосся у насичений рудий, то він ще й додасть віку.

Крістен Стюарт

Густий чубчик

Густий чубчик з "нульових" робить образ більш агресивним і виглядає старомодно.

Ріанна 

Жовтий блонд

Жовтий блонд виглядає дешево і нікого не прикрашає. Якщо ви хочете освітлити волосся – обирайте більш натуральні чи холодні відтінки.

Лінсей Лохан

Прямий розділ

Прямий розділ мало кому личить, оскільки наші обличчя асиметричні, а прямим розділом ви тільки це підкреслюєте. За словами експертів, привабливіша частина обличчя – ліва. Так що і розділ краще робити зліва.

Селена Гомес

Ненатуральний чорний

Гірше жовтого блонду може бути тільки абсолютно чорний. Наприклад, цю помилку зробила Брітні Спірс.

Брітні Спірс

Кольорові пасма

Забудьте про кольорові пасма у волоссі. Вони можуть бути актуальними тільки на шкільній дискотеці.

Авріл Лавінь

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: Сosmo
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук