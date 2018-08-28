7 зачісок, які зіпсують будь-який образ
Навіть популярні зачіски здатні зіпсувати ваш образ – укладки та фарбування, які чудово виглядають у рекламних роликах, у реальному житті можуть не виправдати очікування.
Пропонуємо переглянути 7 варіантів зачісок, які псують образ.
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Залаковані локони
Не завжди локони – це вдалий вибір. Наприклад, Майлі Сайрус чудово перевтілилася, коли обстригла довгі кучері.
Майлі Сайрус
Майлі Сайрус після зміни іміджу
Ненатуральний рудий
Рудий колір личить лише тим, у кого від природи руде волосся. Якщо перефарбувати волосся у насичений рудий, то він ще й додасть віку.
Крістен Стюарт
Густий чубчик
Густий чубчик з "нульових" робить образ більш агресивним і виглядає старомодно.
Ріанна
Жовтий блонд
Жовтий блонд виглядає дешево і нікого не прикрашає. Якщо ви хочете освітлити волосся – обирайте більш натуральні чи холодні відтінки.
Лінсей Лохан
Прямий розділ
Прямий розділ мало кому личить, оскільки наші обличчя асиметричні, а прямим розділом ви тільки це підкреслюєте. За словами експертів, привабливіша частина обличчя – ліва. Так що і розділ краще робити зліва.
Селена Гомес
Ненатуральний чорний
Гірше жовтого блонду може бути тільки абсолютно чорний. Наприклад, цю помилку зробила Брітні Спірс.
Брітні Спірс
Кольорові пасма
Забудьте про кольорові пасма у волоссі. Вони можуть бути актуальними тільки на шкільній дискотеці.
Авріл Лавінь