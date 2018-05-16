7 зіркових татуювань, які мають сенс

Нині дуже складно знайти людину, у якої немає хоча б одного татуювання. Зірки світового шоу-бізнесу – не виняток. Зіркові татуювання дивують, про них говорять ЗМІ і ними захоплюються шанувальники.

Напередодні київського міжнародного фестивалю тату "Tattoo Сollection", який відбудеться на ВДНГ з 18 по 20 травня, сайт "24" зібрав зіркові татуювання, про які останнім часом гомоніли соцмережі.

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Відкриває топ Є присвята малюкам, які живуть у кожному з нас. Тату Майлі Сайрус з написом "We Babies" (Ми всі діти) під кінець 2017-го з’явилося на правій ступні співачки – десь поміж листком марихуани та смайлом. Цікаво те, що саме такими малими позначками своє тіло співачка покриває з року у рік. Кожне тату – ніби фрагмент пазлу, який складаються воєдино у саме ту Майлі, яку ми знаємо через призму музики та ТБ.



Татуювання Майлі Сайрус

Татуюванням Kesh'и "Live Free" (Живи вільно) сказано, власне кажучи, все. І навіть більше. Роки позовів через сексуальні домагання та судової тяганини з продюсером Dr. Luke у якомусь сенсі зруйнували їй кар’єру, проте зробили сильнішою. На сторону співачки стали такі світові монстри шоу-бізу, як Леді Гага та Тейлор Свіфт. Разом вони боролись за свободу дівчини, тим самим, зробивши рух #FreeKesha найобговорюванішою темою шоу-бізу.



Татуювання Кеши

Три роки тому на пальці Сема Сміта з’явилось маленьке тату, яке викликало бурхливу реакцію. Співак чорнилом закарбував на пальці знак рівенства, на знак підтримки одностатевих весіль. Цікаво також те, що Сем зробив тату саме на пальці, на якому чоловіки носять обручку.

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Татуювання Сема Сміта

Серцеїд та улюбленець дівчат Ед Вествік рідко зраджував образу Чака Баса (серіал "Пліткарка"). Усе так би й було, ідеальний імідж поганого хлопця, тільки от якби не нове тату. Крига – розтанула. По самі вуха вв’язавшись у стосунки з Джесікою Cерфаті, Ед набив собі таке ж саме тату, як і у своєї половинки. Відтепер два серці разом, а світ втратив ще одного завидного хлопця.



Татуювання Ед Вествіка та Джесікою Cерфаті

Окрім вибухових хітів, епатажних нарядів та шоу, яким міг би позаздрити сам Девід Боуї, Леді Гага є очільницею однієї з найпотужніших фан-баз світу. Своїх шанувальників вона називає малими монстрами, і разом, здається, їм під силу все. У сьогоднішньому світі вони воюють проти булінгу, расизму та гомофобії. І цей список можна продовжувати ще довго. У любові своїм фанам вона зізнавалсь тисячі раз, і одного разу зробила це на своєму тілі.

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Татуювання Леді Гаги

Тіло Джастіна Бібера вкрите не одним тату. Багато з яких, насправді, порушують цікаві теми. Остання робота, наприклад, Better at 70 (Кращим у 70) – є присвятою співака роботі над собою: над своїми помилками та недоліками. Як канадський співак зазначив у своєму Instagram: "Я хочу працювати над собою кожного дня, просто аби бути кращим у 70".



Татуювання Джастіна Бібера

Навряд чи хто міг би посперечатися з рівнем популярності Ріанни, якій Time вручив цього року позицію у рейтингу "100 найвпливовіших людей світу". Проте шлях барбадоської співачки був непростим, з самого початку довелось чимало ламати стеретипів та доводити своє. Тому на випадок, коли потрібно оперативно когось попросити помовчати, у 2012-му співачка зробила собі тату "Shhh…"



Татуювання Ріанни