У тренажерний зал ходити звісно обов'язково, але інколи трапляється так, що навіть систематичне відвідування тренувань не допомагає позбутися зайвої ваги через шкідливі звички. Пора привчити себе до нових звичок, які допоможуть зігнати жир, та посилити ефект від занять спортом.

Орегонський університет провів дослідження, яке показало, що навіть невеликі щоденні фізичні навантаження впродовж робочого дня здатні скоротити ризик серцево-судинних захворювань, та знижують рівень холестерину і знімають стрес, йдеться у виданні Menshealth.

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7 звичок, які допомагають спалювати жир без особливих зусиль

7 корисних звичок, які допоможуть скинути зайвий жир.

1. Їжте, щоб схуднути

Якщо вранці ви пропускаєте свій сніданок, то це перший крок до зайвої ваги. Прокидайтеся вчасно і готуйте собі здоровий сніданок.

2. Пийте вранці каву

Ранкова кава – це не лише бадьорість, але й відмінний механізм для жироспалювання. Згідно з дослідженнями, які опублікували в American Journal of Clinical Nutrition, сплеск діяльності організму після чашки кави допомагає спалювати зайві калорії на 11% швидше. Але не забувайте, що мова йде саме про чорну каву, а не про латте з карамельним сиропом.

3. Жуйте жуйки

У журналі Physiology & Behaviour написали, що жувальна гумка знижує рівень гормону стресу кортизолу на 18%. Також, жуйка допоможе направити в мозок глюкозу і кисень, що підвищить рівень концентрації.

4. Їжте багато овочів

Якщо ви на дієті, це не означає, що потрібно голодувати. Наповніть ваш ланч-бокс овочами: вони багаті на харчові волокна, що дозволить вам відчувати почуття ситості.

5. Додавайте до страв спеції

Гострі спеції не лише прискорюють ваш метаболізм, але і дозволяють довше відчувати ситість. Результати дослідження, опублікованого в журналі Appetite, показують, що достатньо всього лише один грам перцю-чилі на день, щоб відчувати себе ситим впродовж дня, вживаючи на 25% менше калорій, ніж ви вживаєте зазвичай. Орім того, гострі продукти підвищують рівень тестостерону.

6. Пийте воду

Холодна вода прискорює метаболізм. Випийте склянку холодної води одразу після обіду, і ваш обмін прискориться на 30% в найближчі 40 хвилин.

7. Висипайтеся

Якщо ви не спите по 7-8 годин, які потрібні вам для здорового сну, то процеси спалювання жирів в організмі сповільнюються на 30%, а ось якщо ви спите як слід, то все змінюється у зворотний бік.