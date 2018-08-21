7 звичок, які здатні попередити варикоз під час вагітності

Жінки, особливо під час вагітності, має підвищений ризик розвитку варикозу. Тому необхідно дотримуватися порад, щоб запобігати виникненню цього захворювання.

Варикоз виникає через постійну втому та біль у ногах, пише портал "Наша Мама".

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1. Уникайте тривалих положень стоячи чи сидячи;

2. частіше відпочивайте, найкраще на боку;



Лежіть на боку

3. не закидайте нога на ногу – це перешкоджає нормальній циркуляції крові в кінцівках;

4. носіть вільний одяг та білизну – головне, щоб нічого не перетискало та стягувало;

5. займайтеся фізичними вправами;



Під час вагітності займайтеся фізичними вправами

6. стежте за вагою – зайва вага спричиняє навантаження на внутрішні органи та весь організм;

7. спіть на лівому боці – це призведе до зменшення тиску на основні кровоносні судини.



Найкраще спати на лівому боку

При зайвій вазі чи підвищеному ризику варикозу під час вагітності рекомендують носити компресійні панчохи та колготи.

Що таке варикоз?Це захворювання, яке проявляється нерівномірним розширенням вен, збільшенням їх довжини, зміною їх форми — звуження венозної стінки і утворення у ній патологічних вузлів.

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