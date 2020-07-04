В Одесі на коронавірус захворіла 8-місячна дитина. Зараз вона перебуває у міській інфекційній лікарні.

На коронавірус захворіли діти на Одещині: що відомо

Окрім 8-місячної дівчинки, тест на коронавірус показав позитивний результат ще у 7 дітей. Їхній стан – наразі задовільний. Усі перебувають на амбулаторному лікуванні. Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Актуально В Україні вже 47 677 випадків зараження COVID-19: майже тисяча нових хворих за добу

Загалом у Одеській області на COVID-19 хворіють 19 дітей віком до 2 років. Серед них немає хворих у тяжкому стані.

Нових випадків COVID-19 серед дітей за останню добу не зареєстровано.

Головне про коронавірус на Одещині

За останню добу в регіоні зареєстровано 45 нових випадків захворювання:

8 – у одеситів,

37 – у жителів районів області.

Зараз на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 30 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19. 29 із них – це жителі Одеси.

Двоє осіб перебувають у важкому стані без необхідності проведення штучної вентиляції легенів. Пацієнтів на ШВЛ наразі в лікарні немає. Також 28 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості.

За минулу добу до інфекційної лікарні надійшли 18 осіб. Однак, коронавірус у них лише підозрюють. Триває їхнє обстеження.

Загалом на Одещині підтвердили 1 834 випадки COVID-19 (375 осіб – це жителі Одеси). За останню добу вдалося одужати трьом одеситам віком 22-, 33- та 64 роки. Натепер в Одесі зареєстровано 267 випадків одужання від COVID-19, продовжують хворіти 98 одеситів. Померли внаслідок інфікування коронавірусом 10 осіб у регіоні.

Провели тут уже 7 608 ПЛР-тестувань, 139 із яких – за останню добу. Повторні тести провели 275 пацієнтам, але 8 із них виявилися позитивними.

Важливо Відпочинок під загрозою: в Одесі очікують на спалах COVID-19

Що цьому передувало

З приходом спекотних днів українці масово кинулися відпочивати на південь. Тому сьогодні всі пляжі в Одесі та області є заповненими. Водночас люди не дотримуються протикарантинних рекомендацій – зокрема, жодних маскового режиму та дотримання соціальної дистанції.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, наслідки такої поведінки будуть дуже плачевними, і нинішня ситуація в Україні це підтверджує. Водночас він наголосив, що таке нехтування правилами та рекомендаціями МОЗ призводить до підвищення рівня захворюваності на COVID-19, і наслідки видно вже тепер.

Ситуація з коронавірусом на Одещині станом на ранок 4 липня: основні цифри (Інфографіки Одеської міської ради)