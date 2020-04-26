80% програми виключно українською мовою: у МОН анонсували нововведення для школи
Сьогодні в Україні у 190 школах навчання проводять російською мовою. Однак із наступного навчального року для учнів середніх і старших класів 80% навчальної програми має бути виключно українською мовою.
Про це заявила у коментарі "Радіо Свобода" виконувачка обов’язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій. За її словами, в Україні у 190 школах навчання відбувалося російською мовою.
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З наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має відбуватися тільки українською мовою. Для організації цього було проведено багато заходів щодо вивчення вчителями української мови", – зауважила очільниця Міносвіти.
Міністерка додала, що ці навчання для вчителів відбувалися в різних куточках України та до них залучали всіх вчителів.
Таким чином, Мандзій зробила висновок, що тепер можна реалізувати
- норму закону про освіту,
- норму закону про повну загальну середню освіту.
Зауважимо! Через карантин у межах боротьби з коронавірусом в Україні закрили школи, а учнів перевели на дистанційне навчання. 22 квітня Міністерство освіти та науки не відкинуло дистанційного завершення навчального року через продовження карантинних обмежень.
Що передувало цій заяві
- Восени 2017 року в Україні набрав чинності новий закон про освіту.
- Норма закону щодо державної мови освіти спричинила критику в деяких колах в Україні та за кордоном.
- У липні 2019 року Конституційний суд України визнав конституційною мовну статтю закону "Про освіту".
- У квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
- Закон, за винятком окремих положень, набрав чинності 16 липня.