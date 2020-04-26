80% програми виключно українською мовою: у МОН анонсували нововведення для школи

Сьогодні в Україні у 190 школах навчання проводять російською мовою. Однак із наступного навчального року для учнів середніх і старших класів 80% навчальної програми має бути виключно українською мовою.

Про це заявила у коментарі "Радіо Свобода" виконувачка обов’язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій. За її словами, в Україні у 190 школах навчання відбувалося російською мовою.

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З наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має відбуватися тільки українською мовою. Для організації цього було проведено багато заходів щодо вивчення вчителями української мови", – зауважила очільниця Міносвіти.

Міністерка додала, що ці навчання для вчителів відбувалися в різних куточках України та до них залучали всіх вчителів.

Таким чином, Мандзій зробила висновок, що тепер можна реалізувати

норму закону про освіту,

норму закону про повну загальну середню освіту.

Зауважимо! Через карантин у межах боротьби з коронавірусом в Україні закрили школи, а учнів перевели на дистанційне навчання. 22 квітня Міністерство освіти та науки не відкинуло дистанційного завершення навчального року через продовження карантинних обмежень.

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