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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      80% програми виключно українською мовою: у МОН анонсували нововведення для школи

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      З наступного навчального року для середніх і старших класів 80% програми має бути тільки українською мовою, – МОН
      З наступного навчального року для середніх і старших класів 80% програми має бути тільки українською мовою, – МОН / 24 канал

      Сьогодні в Україні у 190 школах навчання проводять російською мовою. Однак із наступного навчального року для учнів середніх і старших класів 80% навчальної програми має бути виключно українською мовою.

      Про це заявила у коментарі "Радіо Свобода" виконувачка обов’язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій. За її словами, в Україні у 190 школах навчання відбувалося російською мовою.

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      З наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має відбуватися тільки українською мовою. Для організації цього було проведено багато заходів щодо вивчення вчителями української мови", – зауважила очільниця Міносвіти.

      Міністерка додала, що ці навчання для вчителів відбувалися в різних куточках України та до них залучали всіх вчителів.

      Таким чином, Мандзій зробила висновок, що тепер можна реалізувати

      • норму закону про освіту,
      • норму закону про повну загальну середню освіту.

      Зауважимо! Через карантин у межах боротьби з коронавірусом в Україні закрили школи, а учнів перевели на дистанційне навчання. 22 квітня Міністерство освіти та науки не відкинуло дистанційного завершення навчального року через продовження карантинних обмежень.

      Що передувало цій заяві

      • Восени 2017 року в Україні набрав чинності новий закон про освіту.
      • Норма закону щодо державної мови освіти спричинила критику в деяких колах в Україні та за кордоном.
      • У липні 2019 року Конституційний суд України визнав конституційною мовну статтю закону "Про освіту".
      • У квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
      • Закон, за винятком окремих положень, набрав чинності 16 липня.
      Теги: Українська мова мовне питання Школа Реформа освіти Освіта Міністерство освіти та науки України Освіта в Україні Освіта Любомира Мандзій Новини політики Новини України
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