84-річна Джоан Коллінз продемонструвала фігуру: фото

Британська акторка Джоан Коллінз, відома за серіалом "Династія" опублікувала доволі пікантне фото з відпочинку.

Великодній вікенд зірка провела у Палм-Спрінгс.

Читайте також: Періс Хілтон показала, як вона виглядала у 14 років: чарівне фото

Фото з відпочинку вона опублікувала в своєму Instagram.

"До побачення, Палм-Спрінгс! Дякую за чудовий великодній вікенд!" – підписала фото Джоан.

Варто зауважити, що на свій вік акторка виглядає доволі вишукано. На знімку акторка позує у білому купальнику у басейні і демонструє стрункі ноги.