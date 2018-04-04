84-річна Джоан Коллінз продемонструвала фігуру: фото
Британська акторка Джоан Коллінз, відома за серіалом "Династія" опублікувала доволі пікантне фото з відпочинку.
Великодній вікенд зірка провела у Палм-Спрінгс.
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Фото з відпочинку вона опублікувала в своєму Instagram.
"До побачення, Палм-Спрінгс! Дякую за чудовий великодній вікенд!" – підписала фото Джоан.
Варто зауважити, що на свій вік акторка виглядає доволі вишукано. На знімку акторка позує у білому купальнику у басейні і демонструє стрункі ноги.
Джерело: 24 Канал
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