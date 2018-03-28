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87-річна іспанка малює картини в Paint і викладає в Instagram

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87-річна іспанка малює картини в Paint
87-річна іспанка малює картини в Paint / Instagram

В кінці минулого року 87-річна мешканка Іспанії Конча Гарсія Заера завела інстаграм і почала викладати там власні картини, створені в програмі Microsoft Paint.

Аккаунт швидко здобув популярність: всього за пару місяців у нього вже було понад 100 тисяч підписників. За словами жінки, на створення кожної роботи у неї зазвичай йде близько двох тижнів, йдеться у виданні Birdinflight.

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За словами жінки, створювати подібні роботи вона почала ще 12 років тому, коли отримала в подарунок від дітей комп'ютер. В той момент її чоловік був дуже хворий, і їй доводилося майже весь час проводити вдома, доглядаючи за чоловіком, – тоді вона і стала освоювати графічний редактор Microsoft.

"Я починала з простих елементів: спочатку намалювала будинок, потім гору ... Ось так, крок за кроком, я додавала все більше деталей і в результаті отримала досить непоганий результат, - розповідає Конча Гарсія Заера. - У мене немає взагалі ніякої уяви, так що для натхнення я зазвичай використовую старі листівки, які мені колись надсилав мій чоловік, або просто якісь малюнки, які я випадково знайшла і вони мені сподобалися" – зізналася жінка.

Джерело: 24 Канал
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