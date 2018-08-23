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87-річний Іван Краско розлучився з 27-річною дружиною: подробиці

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Іван Краско та Наталя Шевель
Іван Краско та Наталя Шевель / Фото з відкритих джерел

87-річний актор, зірка радянського кіно Іван Краско заявив, що після трьох років шлюбу з 27-річною акторкою Наталею Шевель, розлучився з нею.

За словами Краско, шлюб з молодшою на 60 років дівчиною це для нього "педагогічний хід". Про це повідомляє видання "Комсомольская правда".

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"Питання нашого з нею розставання неминуче. Шлюб з Наталією Олександрівною – це ж був експеримент з мого боку! Такий педагогічний хід. Я хотів їй допомогти і буду допомагати, поки дівчинка не встане на ноги. До того ж вона від самого початку категорично була проти дитини. Я розумію, у нас немає свого житла і в чомусь вона права. А, з іншого боку, може бути, це наївно, але якби з'явилася дитина, з квартирою б я питання вирішив", – розповів Іван Краско.

іван краско
Наталія Шевель та Іван Краско / Instagram

Крім того, актор інформував про намір повернутися до своєї екс-дружини – Наталії Вяль, з якою у них двоє синів.

Наталія Миколаївна сказала, що не проти, щоб я повернувся в сім'ю. Наталя Олександрівна знає про це, для мене питання з Наталією Миколаївною практично вирішене. Я повернуся до матері своїх дітей, адже це для мене зараз найважливіше,
– додав 87-річний чоловік.

До слова, Іван Краско одружився з молодою акторкою Наталією Шевель, яка молодша від нього на 60 років, у вересні 2015 року. 

Теги: Новини Росії LifeStyle Зіркові розлучення Кіно
Джерело: 24 Канал
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