88-річна актриса стала обличчям Gucci: яскраві фото кампейну

Американська актриса та муза Альфреда Хічкока – Тіппі Хедрен, у свої 88 років лише нещодавно відійшла від акторської кар’єри. Однак модний будинок Gucci вирішив її запросити для реклами нової ювелірної колекції.

Модельєр Алессандро Мікеле запропонував Тіппі стати обличчям рекламної кампанії ювелірної колекції Gucci і спробувати себе в ролі ворожки. Знамениту актрису та юних моделей для кампейну знімав відомий фотограф Колін Додгсон.

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На знімках Хедрен постає у яскравих та стильних образах, демонструючи по всьому тілу низку вишуканих прикрас: годинники, сережки, ланцюжки та персні. 88-річна Тіппі в образі ворожки виглядає дуже вдало та ефектно. Антураж фотоісторії доповнювали магічна куля, натуральне каміння та свічки.



Тіппі Хедрен для Gucci jewelry

Що цікаво, Мікеле наприкінці 2017 року працював з внучкою Хедрен – актрисою Дакотою Джонсон. Тоді вона стала обличчям аромату Gucci Bloom.



Дакота Джонсон (ліворуч) для Gucci Bloom

Хто така Тіппі Хедрен?



Тіппі Хедрен є відомою американською актрисою, яка знялась у таких популярних стрічках як "Птахи (1963) і "Марні" (1964). Загалом у її фільмографії нараховується близько 40 кінострічок, а також участь в декількох десятках програм на телебаченні. Жінка чотири рази була одруженою. У першому шлюбі вона народила Мелані Гріффіт, яка також стала актрисою, і є бабусею зірки Дакоти Джонсон.