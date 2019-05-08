Чи потрібне українцям свято 9 травня? Ваша думка

Друга світова війна далеко позаду, однак суперечки не вщухають і зараз. Хтось вважає, що українці мають святкувати День перемоги 9 травня. Інші вшановують пам'ять загиблих 8 травня.

Чому, власне, на Заході День перемоги над нацизмом святкують 8-го травня, а в пострадянських країнах – 9-го? Через різницю в часових поясах. Антигітлерівська коаліція прийняла акт капітуляції Німеччини 8 травня о 23:01 за берлінським часом. У той час у Москві вже було 00:01 9 травня.

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Крім того, з 2005 року у низці країн 8 травня відзначається проголошений Генеральною Асамблеєю ООН День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

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