11:03
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

8 березня – День нирок: 6 простих порад, як зберегти їх здоровими

2360 Читать новость на русском
8 березня – Всесвітній день нирок
8 березня – Всесвітній день нирок / Колаж 24 Каналу

8 березня відзначають не лише Міжнародний день боротьби за права жінок, але й Всесвітній день нирок.

З цієї нагоди у МОЗ України вирішили нагадати, як зберегти здоровими цей життєво важливий орган.

Читайте також: Як схуднути під час звичайної прогулянки: корисні поради

Лікарі застерігають, що хвороби нирок є доволі підступними, оскільки можуть розвиватись непомітно, аж до важкої форми.

Дослідження показують, що нирки можуть втратити до 90% функцій без будь-яких зовнішніх проявів чи симптомів.

Профілактичні обстеження і звичайні аналізи крові та сечі допоможуть вчасно виявити порушень функції нирок і розпочати лікування ще до того, як почнуть розвиватися незворотні наслідки та ускладнення,
– попереджають у МОЗ.

У Всесвітній день нирок у Міністерстві охорони здоров'я поділились 6 простими порадами, як зберегти свої нирки здоровими.

1. Будьте активними

Як пояснює лікар-нефролог Ольга Галущак, регулярні фізичні навантаження допомагають нормалізувати артеріальний тиск, покращити мікроциркуляцію крові в нирках і таким чином зменшити ризик розвитку хронічних хвороб нирок.

Навіть звичайні 45-хвилинні прогулянки принесуть свою користь.

Ранкові зарядки і заняття спортом є важливими у профілактиці, однак норма фізичної активності завжди є індивідуальною,
– зазначає лікар-нефролог.

via GIPHY

2. Стежте за вагою та їжте здорову їжу

Збалансоване харчування і підтримка ваги у нормі є однією з головних умов профілактики багатьох хронічних хвороб, зокрема, й захворювань нирок.

"Найпростіша профілактика хвороб нирок полягає в тому, що їжа повинна рівномірно надходити в організм, не перевантажуючи травну систему і нирки", – зазначає спеціаліст.

Не варто також зловживати сіллю та прянощами.

via GIPHY

3. Пийте багато води

Щоб нирки працювали як слід, потрібно пити достатньо води. Добова норма спожитої рідини включаючи усі рідкі страви, напої тощо для дорослої людини вагою 70-75 кілограм становить в середньому 2800 – 3000 мл.

Рідина використовується нирками як розчинник для накопичених в тканинах продуктів розпаду і формування сечі. Пити треба регулярно, рівними порціями впродовж всього дня,
– наголошує лікар-нефролог.

via GIPHY

4.Киньте курити

Куріння є однією із причин зменшення кров'яного потоку до деяких частин нирки. Коли менша кількість крові надходить до нирок, то цей орган починає гірше функціонувати.

Куріння також вважають однією з причин, які зумовлюють рак нирок.

via GIPHY

Читайте також: Навіть одна сигарета в день небезпечна для здоров'я, – вчені

5. Займайтесь профілактикою, але не самолікуванням

Основними ознаками хронічної хвороби нирок є набряк гомілок, постійна втома, порушення концентрації уваги, втрата апетиту, поява крові та піни у сечі.

Останні симптоми найчастіше проявляються, коли хвороба вже переходить у важку форму.

Раннє виявлення ниркової недостатності має вирішальне значення, оскільки це дозволяє розпочати лікування до того, як почнуть розвиватися незворотні наслідки та ускладнення. Не ігноруйте профілактичні огляди, особливо, коли належите до групи ризику хвороб нирок,
– радить лікар, але водночас застерігає від самолікування.

via GIPHY

6. Стежте за артеріальним тиском

Високий артеріальний тиск є однією із найпоширеніших причин розвитку захворювань нирок.

Якщо ви належите до групи ризику, не лінуйтесь заради власного здоров'я регулярно проходити обстеження для перевірки функцій нирок.

Хто належить до групи ризику?

- люди з підвищеним артеріальним тиском, діабетом чи зайвою вагою;

- люди віком від 50 років;

- ті, хто курить;

- особи, в родині яких хтось страждав від хвороб нирок.

У Всесвітній день нирок редакція 24tv.ua бажає здоров'я Вам і вашим ниркам!

via GIPHY

Теги: Новини України LifeStyle Здорове життя Поради Міністерство охорони здоров’я Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук