8 березня – День нирок: 6 простих порад, як зберегти їх здоровими

8 березня відзначають не лише Міжнародний день боротьби за права жінок, але й Всесвітній день нирок.

З цієї нагоди у МОЗ України вирішили нагадати, як зберегти здоровими цей життєво важливий орган.

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Лікарі застерігають, що хвороби нирок є доволі підступними, оскільки можуть розвиватись непомітно, аж до важкої форми.

Дослідження показують, що нирки можуть втратити до 90% функцій без будь-яких зовнішніх проявів чи симптомів.

Профілактичні обстеження і звичайні аналізи крові та сечі допоможуть вчасно виявити порушень функції нирок і розпочати лікування ще до того, як почнуть розвиватися незворотні наслідки та ускладнення,

– попереджають у МОЗ.

У Всесвітній день нирок у Міністерстві охорони здоров'я поділились 6 простими порадами, як зберегти свої нирки здоровими.

1. Будьте активними

Як пояснює лікар-нефролог Ольга Галущак, регулярні фізичні навантаження допомагають нормалізувати артеріальний тиск, покращити мікроциркуляцію крові в нирках і таким чином зменшити ризик розвитку хронічних хвороб нирок.

Навіть звичайні 45-хвилинні прогулянки принесуть свою користь.

Ранкові зарядки і заняття спортом є важливими у профілактиці, однак норма фізичної активності завжди є індивідуальною,

– зазначає лікар-нефролог.

2. Стежте за вагою та їжте здорову їжу

Збалансоване харчування і підтримка ваги у нормі є однією з головних умов профілактики багатьох хронічних хвороб, зокрема, й захворювань нирок.

"Найпростіша профілактика хвороб нирок полягає в тому, що їжа повинна рівномірно надходити в організм, не перевантажуючи травну систему і нирки", – зазначає спеціаліст.

Не варто також зловживати сіллю та прянощами.

3. Пийте багато води

Щоб нирки працювали як слід, потрібно пити достатньо води. Добова норма спожитої рідини включаючи усі рідкі страви, напої тощо для дорослої людини вагою 70-75 кілограм становить в середньому 2800 – 3000 мл.

Рідина використовується нирками як розчинник для накопичених в тканинах продуктів розпаду і формування сечі. Пити треба регулярно, рівними порціями впродовж всього дня,

– наголошує лікар-нефролог.

4.Киньте курити

Куріння є однією із причин зменшення кров'яного потоку до деяких частин нирки. Коли менша кількість крові надходить до нирок, то цей орган починає гірше функціонувати.

Куріння також вважають однією з причин, які зумовлюють рак нирок.

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5. Займайтесь профілактикою, але не самолікуванням

Основними ознаками хронічної хвороби нирок є набряк гомілок, постійна втома, порушення концентрації уваги, втрата апетиту, поява крові та піни у сечі.

Останні симптоми найчастіше проявляються, коли хвороба вже переходить у важку форму.

Раннє виявлення ниркової недостатності має вирішальне значення, оскільки це дозволяє розпочати лікування до того, як почнуть розвиватися незворотні наслідки та ускладнення. Не ігноруйте профілактичні огляди, особливо, коли належите до групи ризику хвороб нирок,

– радить лікар, але водночас застерігає від самолікування.

6. Стежте за артеріальним тиском

Високий артеріальний тиск є однією із найпоширеніших причин розвитку захворювань нирок.

Якщо ви належите до групи ризику, не лінуйтесь заради власного здоров'я регулярно проходити обстеження для перевірки функцій нирок.

Хто належить до групи ризику?

- люди з підвищеним артеріальним тиском, діабетом чи зайвою вагою;

- люди віком від 50 років;

- ті, хто курить;

- особи, в родині яких хтось страждав від хвороб нирок.

У Всесвітній день нирок редакція 24tv.ua бажає здоров'я Вам і вашим ниркам!