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8 березня і травневі свята: В'ятрович пояснив зміни щодо скасування вихідних

18:54, сьогодні 954 Читать новость на русском
В'ятрович пояснив зміни щодо скасування вихідних 8 березня і травневих свят
В'ятрович пояснив зміни щодо скасування вихідних 8 березня і травневих свят / Фото з відкритих джерел

В Україні планують змінити календар святкових днів, зокрема, скасувати та переформатувати державні вихідні дні 8 березня і 9 травня.

Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в ефірі телеканалу "Прямий".

Наш законопроект обговорюється трошки більше року. Ми внесли деякі зміни. Що залишилося суттєвого? Це скасування не 1-го, а 2-го травня, як вихідний день. 1 травня залишається, як святковий. Єдине – пропонуємо його переформатувати у свято праці, а не Міжнародний день солідарності трудящих,
– сказав чиновник.

Також В'ятрович наголосив, що 8 березня не будуть скасовувати, а пропонують переформатувати його.

"Щодо 8 березня, ми не пропонуємо скасувати цей день, як свято. Але пропонуємо позбавити його статусу вихідного. Цей день варто переформатувати, як Міжнародний день боротьби за права жінок. Тому що цей так званий міжнародний жіночий день плюс вихідний на 8 березня по-суті перетворював його у свято, позбавлене будь-якого правозахисного змісту. Це було однією із цілей радянської пропаганди, яка перетворила його у свято тортиків, букетиків", – наголосив він.

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За словами історика, вихідний день з 9 травня пропонують перенести на 8 травня – День пам'яті і примирення.

"9 травня залишиться Днем перемоги над нацизмом. По-перше, це так як у Європі. По-друге – для нас це важливий спосіб деполітизувати ситуацію довкола 9 травня. Тому що, на жаль, бачимо: кожного 9 травня ліві, проросійські сили влаштовують політичні шабаші, які часто є насмішкою над учасниками війни", – пояснив голова Інституту.

Теги: Новини України Новини політики Володимир В'ятрович Травневі свята 8 березня Декомунізація
Джерело: 24 Канал
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