Куди поїхати на 8 березня: 5 бюджетних ідей

Довгі вихідні у березні – шанс кудись поїхати, побачити щось нове, не використовуючи відпустку. 4 дні – це не так мало, тож у вас є шанс як відпочити в Україні, так і поїхати за межі країни. Редакція 24 Каналу зібрала для вас цікаві недорогі варіанти для відпочинку на 8 березня на різний смак.

У 2018 році 8 березня в Україні все ще залишається вихідним. Свято випадає на четвер, вихідним буде і п'ятниця, 9 березня, однак цей день доведеться відпрацювати в суботу, 3 березня.

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8 березня – на лижі



Не пропусти, сезон лиж завершується

Якщо ви у цьому році так і не каталися на лижах чи сноуборді, то маєте прекрасний останній шанс! Березневі скіпаси часто потрапляють під акції і розпродажі. Житло часто здається дешевше! А погода у всіх Карпатах на 8-10 березня має бути морозна і сніжна. Добратися в Карпати можна власною машиною чи поїздами. Якщо обираєте другий варіант, радимо подбати про квитки завчасно.

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Куди поїхати? Якщо мріяли про елітний Буковель, то зараз це можна зробити значно економніше, ніж у високий сезон. Але є й бюджетніші варіанти. Радимо звернути увагу на гірськолижні курорти "Славське", "Красія", Пилипець, Драгобрат, Ізкі, Орявчик.

До речі, кататися можна не лише в Карпатах! Ми зібрали найкращі точки по областях. Читай у статті, де можна покататися на сноуборді максимально близько від дому.

Помилуватися першими квітами



Вражаюча краса!

Екстремальні види спорту – це не ваше? Душа прагне весняної романтики та краси? Тоді у нас для вас теж є ідея! Ранньою весною у Карпатах та на Закарпатті можна помилуватися цілими килимами з ранніх квітів. До вашої уваги підсніжники, проліски, шафран, білоцвіти.

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Сюди їздять туристичні автобусні тури за дуже лояльними цінами. Якщо ж не любите від когось залежати – вирушайте у подорож самі. Ось кілька локацій, де на початку весни шукати квіткову красу:

- білоцвіти є в урочищі села Бронька, що на Іршавщині;

- білоцвіт і шафран можна знайти на території знаменитої Долини нарцисів;

- у селищі Колочава на території "Старого села" шукайте тисячі шафранів.

Лише пам’ятайте: квіти зривати категорично заборонено законом! А от насолоджуватися красою можна скільки завгодно.

Автобусні тури в Європу на 8 березня



Нічна Прага

Якщо заощаджень обмаль, але дуже хочеться побачити Європу – обирайте один з екскурсійних автобусних турів. Зараз їх є просто безліч. Такі тури вихідного дня дозволять вам оглянути одразу кілька міст, часто в різних країнах!

Ціни стартують від 50 євро! Це проїзд автобусом, проживання, сніданки, супровід гіда і страхування. Частина екскурсій може бути включена у вартість, за інші можна доплатити або відмовитися і гуляти самостійно. При виборі туру – варто звертати увагу на нічні переїзди. Це може сильно втомити і зіпсувати мандрівку.

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Завдяки таким турам зручно побувати у Будапешті, Відні, Празі, Кракові, Дрездені і навіть таких омріяних містах, як Париж чи Рим.

На море



Фантастичні будівлі і прекрасна природа

Набрид холод і хочеться багато сонця? Пропонуємо вам потрапити в літо! З бюджетних варіантів заморського відпочинку можна розглянути Єгипет і ОАЕ. Але у першому варіанті тури на 4 дні бувають дуже рідко. А от в фантастичні ОАЕ можна обирати тури з будь-якою тривалістю. Нагадаємо, що туди українці тепер можуть літати без віз.

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Чотири ночі казкового відпочинку за системою зі сніданками на двох дорослих коштують від 600 доларів.

Якщо оберете відпочинок у Єгипті, то ціни ще демократичніші. 5 ночей в готелі із системою напівпансіон чи все включено обійдеться від 500 доларів на двох дорослих людей.

Якщо нікуди не їхати



Поводьтеся як у мандрівці

Якщо можливості поїхати немає – влаштуйте собі відпочинок вдома! Все просто: треба поводитися як турист, забути про домашні справи і роботу, багато гуляти, заходити в музеї і нові заклади харчування, робити фото і радіти життю.

Складіть список місць, куди ви ніяк не можете потрапити через брак часу. Виберіть кав’ярні та ресторани, в яких ще не були. Запропонуйте коханій людині, рідним чи друзям провести ці 4 дні разом. Поводьтеся допитливо, зазирайте у різні двори. Не соромтеся робити багато фотографій! Не забудьте купити собі щось на пам'ять про ці дні: гарненьку дрібничку у якості сувеніру.

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Так ви зекономите на дорозі і житлі, але отримаєте нові емоції!

Який відпочинок ви б не обрали, редакція 24 Каналу бажає вам незабутніх вражень!